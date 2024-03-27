Сумма налога на недвижимость для львовян уменьшилась: сколько надо заплатить в 2024 году

Налог на недвижимость за 2023 год для Львова и других населенных пунктов общины будет ниже, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что Львовский городской совет уменьшил ставку за прошлый год.

Ранее максимальная ставка налога во Львовской общине составляла 1,5% минимальной зарплаты, а теперь – 1%. Об этом рассказал глава управления налогообложения физических лиц ГНС во Львовской области Владимир Коваль.

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Во Львовской общине сумма налога уменьшилась

Сумму налога привязывают к минимальной зарплате, которая установлена по состоянию на 1 января того года, за который начисляется налог (в этом случае говорится о 2023-м).

1 января 2023 года минимальная зарплата составляла 6 700 гривен. Поэтому максимальная ставка за каждый "лишний" квадрат не может превышать 67 гривен. Если сравнивать с 2022 годом, то тогда физические лица платили 97,50 гривен за каждый "избыточный" квадратный метр.

К слову, плательщиками налога на жилое имущество являются владельцы квартир площадью более 60 квадратов и частных домов площадью более 120 квадратов.

Для каждой зоны определяют разную ставку

первая зона – Львов, Брюховичи, Рудное, Винники, Дубляны, Рясне-Русское и Малехов;

вторая зона – Гряда, Воля-Гомулецкая, Подрясное, Лисиничи Подборцы, Большие Грибовичи, Малые Грибовичи и Зашков;

третья зона – Збиранка, Зарудцы, Малые Подлески, Ситихов, Завадов.

В первой зоне жилая недвижимость облагается налогом по ставке 1% от минимальной зарплаты (то есть 67 гривен за 2023 год). Вторая зона имеет ставку 0,75% от минимальной зарплаты, то есть 50,25 гривны. В третьей зоне – это 0,5%, то есть 33,50 гривен за квадрат.