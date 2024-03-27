Раніше максимальна ставка податку у Львівській громаді становила 1,5% мінімальної зарплати, а тепер – 1%. Про це розповів очільник управління оподаткування фі­зичних осіб ДПС у Львівській області Володимир Коваль.

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У Львівській громаді сума податку зменшилася

Суму по­датку прив'язують до мінімальної зарп­лати, яка встановлена станом на 1 січня того року, за який нараховується податок (у цьому випадку мовиться про 2023-й).

1 січня 2023 року міні­мальна зарплата становила 6 700 гривень. Тому максимальна ставка за кожен "зайвий" квадрат не може пе­ревищувати 67 гривень. Якщо порівнювати з 2022 роком, то тоді фізичні особи сплачували 97,50 гривень за кожен "надлишковий" квадратний метр.

До слова, платниками податку на житлове майно є власники квартир площею по­над 60 квадратів і приватних будинків площею понад 120 квадратів.

Для кожної зони визначають різну ставку

перша зона – Львів, Брюховичі, Рудне, Винники, Дубляни, Рясне-Руське та Малехів;

друга зона – Гряда, Воля-Гомулецька, Підрясне, Лисиничі Підбірці, Великі Грибовичі, Малі Грибовичі та Зашків;

третя зона – Збиранка, Зарудці, Малі Підліски, Ситихів, Завадів.

У першій зоні житлова нерухомість оподатковується за ставкою 1% від мінімальної зарплати (тобто 67 гривень за 2023 рік). Друга зона має ставку 0,75% від мінімальної зарплати, тобто 50,25 гривні. У третій зоні – це 0,5%, тобто 33,50 гривень за квадрат.