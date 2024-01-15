Налог на недвижимость: кто и сколько должен заплатить в Украине в 2024 году

Плательщиками налога на недвижимость в Украине являются физические и юридические лица, учитывая нерезидентов, являющихся владельцами объектов жилого и нежилого типов. Сумму для оплаты рассчитывают по площади недвижимости.

Ставку налога на недвижимость устанавливают органы местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их расположения. Ее рассчитывают в процентах в соответствии с минимальной заработной платой по состоянию на 1 января отчетного года. Ставка не может превышать 1,5% за квадратный метр.

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Как рассчитывается налог на недвижимость

За объекты жилой недвижимости налог для физических лиц рассчитывается за площадь, превышающую:

для квартир – 60 квадратных метров

для жилых домов – 120 квадратных метров

для разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей – 180 квадратных метров.

В 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, поэтому ставку рассчитывают с минимальной зарплаты, которая была установлена по состоянию на 1 января прошлого года, а это 6 700 гривен. Следовательно, максимальная ставка за метр квадратный не может превышать 100,5 гривен (6 700 умножить на 1,5%).

Итак, сумма налога зависит от ставки, что установит местный совет по расположению каждого объекта недвижимости, и их общей площади.

Например, физическое лицо является владельцем квартиры общей площадью 65 квадратных метров в Киеве. Суммой налога будет произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 квадратов, и ставки налога в 1,5% (502,5 гривны, то есть 100,5 гривны за квадратный метр).

Где вырастут цены на жилье в новостройках

В первом полугодии стоимость квартир в новостройках может возрасти примерно на 15%. Это в первую очередь связано с ростом себестоимости строительства. По словам экспертки Виктории Берещак, стоимость вырастет не так резко, как могла бы, из-за сдерживающего фактора – ограниченный платежеспособный спрос.

Цены на первичные квартиры будут повышаться локально, в частности, в Киеве, Львове, а также в Ужгороде и Ивано-Франковске, куда до сих пор съезжаются многие переселенцы.