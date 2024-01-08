В комментарии 24 Канала эксперты по недвижимости рассказали, что на весь 2024 год прогноз предоставить достаточно тяжело, беря во внимание тот факт, что война продолжается. Однако в ближайшее время – в период до шести месяцев – специалисты считают, что рынок сохранит тенденции 2023 года в большинстве регионов Украины. Цены на спрос могут расти локально и периодически – узнайте, где и когда.

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На первичке стоимость вырастет в пределах 15%

В 2024 году первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации: "спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности". Так считает эксперт по недвижимости и соучредитель компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По прогнозу специалиста, спрос не превысит 25 – 30% от уровня того, что был в феврале 2022 года. При экономической стабильности стоимость квадратного метра будет расти точечно, будет наблюдаться отрицательное соотношение старта новых объектов с количеством запланированных к сдаче в эксплуатацию – на уровне 10 – 15%.

В конце концов Владимир Семенцов предполагает, что в этом году не будет ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса. Что касается цен, то, по его мнению, главные изменения в стоимости будут наблюдаться в объектах с динамическим и непрерывным строительством.

По словам эксперта, на 2024 год в таких ЖК уже запланирован рост стоимости квадрата в среднем на 10 – 15% в гривне. Однако, учитывая отсутствие достаточного количества покупателей из-за "неуверенности в завтрашнем дне" и низкого уровня доходов граждан, существенного повышения не произойдет. Эксперт прогнозирует, что в среднем показатель роста не превысит 3 – 5%.

Новостройки во Львове / Фото РИЭЛ

Экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита прогнозирует, что цены на первичном рынке могут вырасти – в пределах 15%. На это, в частности, повлияют дефицит рабочей силы и плохие настроения инвесторов.

Дефицит рабочей силы будет влиять на увеличение уровня зарплат, что, с одной стороны, увеличит стоимость строительства. Кроме того, остается риск несвоевременного завершения строительства объектов, что негативно влияет на настроения инвесторов. Следовательно, определенное увеличение стоимости объектов на первичном рынке ожидается, но в пределах 15%,

– считает Юрий Пита.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак также считает, что цены на первичном рынке могут расти под влиянием увеличения себестоимости строительства.

"Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне. Во Львове этот показатель может быть похожим – погрешность в пределах 3 – 5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска", – считает эксперт.

Цены на вторичке изменятся только в некоторых регионах

По мнению Юрия Питы, жилье на вторичном рынке традиционно будет "популярнее" среди покупателей. В более безопасных регионах Украины весной ожидается рост цен на вторичном рынке в пределах 10 – 15%.

Покупатель становится смелее и увереннее принимает решение. Также должен сработать отложенный спрос – все же зимой рынок не так активен. Многие не спешат и откладывают решение о покупке жилья на весну,

– аргументирует экспрезидент АСНУ.

Вторичные ЖК / Фото Pexels

Виктория Берещак прогнозирует, что в 2024 году будет продолжаться период "охлаждения рынка" после ажиотажного спроса в первый год войны. Наибольшая активность на вторичном рынке будет в регионах-хабах, куда сейчас чаще всего выезжают украинцы: во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Ужгороде, Черкассах и области, Кропивницком, Полтаве и Днепре.

Цена на вторичке будет сильно зависеть от уровня реального спроса на объекты в регионе, а также от ожиданий владельцев. Если будет заинтересованность покупателя – будет заметен рост в долларах,

– считает обозреватель рынка недвижимости.

Виктория Берещак добавляет, что сейчас это сложно спрогнозировать. Надо следить за рыночными тенденциями и учитывать сезонный фактор, фактор освобождения определенных территорий и выезда из оккупации, возвращение вынужденных мигрантов и другие факторы.

Рынок аренды активизируется в период двух сезонов

"Рынок аренды будет стабильным, в большинстве городов Украины без особых изменений. Исключения станут Киев и Львов, потому что весной в этих городах может быть увеличение стоимости аренды в пределах 10%", – прогнозирует Юрий Пита.

Это связано с тем, что в Киев активно переезжают из других областей, что обусловлено высокой деловой активностью и ростом доходов граждан. А Львов традиционно пользуется наибольшей популярностью среди других городов на Западе.

Виктория Берещак также считает, что нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды может смениться весной. Ведь это период резкого повышения активности арендаторов, возникающего из-за завершения отопительного сезона и очередной тревожной зимы "в режиме ожидания" энергетического террора со стороны оккупантов.

ЖК во Львове / Фото РИЭЛ

Кроме того, эксперт прогнозирует, что цены на аренду жилья могут повыситься в период так называемого "высокого сезона".

По всей вероятности, в 2024 году при условии, что ситуация не ухудшится, будет сохраняться тенденция к возобновлению "высокого сезона". Поэтому в августе – сентябре и частично в октябре будет расти стоимость аренды в городах-миллионниках из-за начала бизнес-сезона и учебного процесса,

– говорит Виктория Берещак.

По словам эксперта, нынешние тенденции относительно предпочтений арендаторов будут сохраняться. Украинцы охотно будут снимать квартиры с 2 до 7 этажа, как можно дальше от энергетических, критических или военных объектов.

Следовательно, ситуация на всех рынках в 2024 году предварительно должна быть достаточно стабильной. Спрос и цены на жилье будут меняться в зависимости от многих факторов, однако в основном локально и сезонно.