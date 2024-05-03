"До" и "после" впечатляет: как супруги собственноручно сделали желанную террасу на месте старого курятника

Украинка Евгения на своей тик-ток странице рассказала, как они вместе с мужем самостоятельно обустроили желанную террасу. Чтобы реализовать идею, пара вынуждена была разобрать старый курятник, а уже тогда взялась за работу.

На своей странице Евгения ранее делилась результатами обустройства сада и создания клумбы собственноручно, а также изготовления биокамина в домашних условиях. Однако именно терраса стала их крупнейшим совместным проектом, который заинтересовал уже 2 миллиона пользователей.

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Результат действительно впечатляет

Евгения рассказала о каждом этапе работ. Говорит, что после того, как завершили разбирать курятник, взялись готовить землю для будущей террасы. Тогда залили фундамент и сделали каркас. За основу для "границ" террасы выбрали забор "ранчо".

Далее супруги работали над крышей из досок и прозрачного поликарбоната. Для акцента пара возвела одну стену из старого кирпича и покрасила ее в графитовый оттенок.



Терраса изнутри / Скриншот видео Евгении Решетняк

Когда основные работы были на стадии завершения, муж с женой начали добавлять мебель и декор. Как результат – замечательная летняя терраса с накрытием, где можно отдыхать и организовывать посиделки с семьей и друзьями. И даже не кажется, что на ее месте раньше был старый курятник.

"До" и "после" / Скриншот видео Евгении Решетняк

Пользователи активно комментируют видео Евгении, восхищаясь работой супругов: "Вау! Это очень красиво", "Шикарно, я сама о такой мечтаю", "Терраса – супер, молодцы", "Невероятный результат".

В комментариях люди спрашивают, во сколько же обошлось обустройство такой замечательной террасы. Женщина отвечает, что на материалы они потратили около 30 тысяч гривен.