На своїй сторінці Євгенія раніше ділилася результатами облаштування саду та створення клумби власноруч, а також виготовлення біокаміна в домашніх умовах. Проте саме тераса стала їхнім найбільшим спільним проєктом, який зацікавив уже 2 мільйони користувачів.

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Результат справді вражає

Євгенія розповіла про кожен етап робіт. Каже, що після того, як завершили розбирати курник, взялися готувати землю для майбутньої тераси. Тоді залили фундамент і зробили каркас. За основу для "меж" тераси обрали паркан "ранчо".

Далі подружжя працювало над дахом з дощок та прозорого полікарбонату. Для акценту пара звела одну стіну зі старої цегли та пофарбувала її у графітовий відтінок.



Тераса зсередини / Скриншот відео Євгенії Решетняк

Коли основні роботи були на стадії завершення, чоловік з дружиною почали додавати меблі та декор. Як результат – чудова літня тераса з накриттям, де можна відпочивати та організовувати посиденьки з родиною і друзями. І навіть не здається, що на її місці раніше був старий курник.

"До" та "після" / Скриншот відео Євгенії Решетняк

Користувачі активно коментують відео Євгенії, захоплюючись роботою подружжя: "Вау! Це дуже гарно", "Шикарно, я сама про таку мрію", "Тераса – супер, молодці", "Неймовірний результат".

У коментарях люди запитують, у скільки ж обійшлося облаштування такої чудової тераси. Жінка відповідає, що на матеріали вони витратили близько 30 тисяч гривень.