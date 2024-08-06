Как супруги сами ремонтируют старый дом в Черкасской области: результаты впечатляют

Супруги приобрели в Черкасской области дом не в лучшем состоянии. И хотя ремонт требовал много времени, пара самостоятельно взялась за все обновления.

Супруги делятся процессом ремонта на своей тикток-странице. Обновления еще не завершены, но многие комнаты уже приведены в порядок.

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Супруги самостоятельно делает ремонт в доме

На одном из недавних видео видно, как женщина сама делает ремонт в доме. Она начала с изменений в коридоре. Автор видео сняла узорчатые обои и перекрасила голубые стены в белый цвет.

Далее женщина показала одну из комнат с коричневыми обоями. Их она также сняла и покрасила стены белым цветом. Затем автор нарисовала несколько маленьких домиков, ведь обустраивала детскую комнату. Немного мебели, гирлянда, милый ковер с котами – и ремонт готов.

Результат косметического ремонта: смотрите видео

Следующей была гостиная, также коричневая. Процесс тот же – снятие обоев и покраска стен. Однако дальше автор решила покреативить и вместе с мужем сделала акцентную серую стену на основе деревянных панелей. Дополнил интерьер мягкий изумрудный диван.

Пользователи тиктока были поражены результатом. Они поделились эмоциями в комментариях:

Работа классная – вы просто пчелка;

Как красиво! Вы молодцы нереальные;

Серая стена просто невероятная! Я теперь ваша фанатка.

На странице супругов много видео. Они работают не только над интерьером, но и создают свой идеальный двор.