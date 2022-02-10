Существенное падение спроса: все больше украинцев инвестируют в недвижимость за границей

2021 медианная стоимость в долларах на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 19,9%. В декабре "квадрат" стоил в среднем 1230 долларов. Но на этом рост не прекратится.

Столичные застройщики сообщают, что объемы продаж в новостройках упали на 30 – 50%, а украинцы рванулись скупать недвижимость за рубежом, рассказывает советник главы CreditWest Bank Василий Невмержицкий.

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Где украинцы покупают жилье

Эксперт отмечает, что украинцы все чаще укладываются в турецкую недвижимость. В первую очередь покупают однокомнатные квартиры.

Стоимость там на порядок ниже, чем в Украине и Европе. Во-вторых, у Турции не спрашивают, откуда у покупателей деньги. Ты можешь привезти 100 тысяч долларов, прийти к застройщику, а последний выпишет чек о принятии средств, не имея к человеку никаких вопросов",

– отмечает Невмержицкий.

Турция сейчас очень заинтересована в валютных поступлениях: турецкая лира девальвирует, экономика тоже переживает не самое лучшее время.

На украинское жилье прицеливаются иностранцы и работники

Финансист отмечает, что рынок недвижимости разрастается и в регионах. Прежде всего, это обусловлено стремлением украинцев уложиться во что-то надежное.

Сегодня в регионах строительство идет безумными темпами. В Виннице, Львове, Житомире, Борисполе, Буче. То есть речь идет не только о больших городах с высокой деловой активностью. Многие физлица решили вкладывать деньги именно так,

– объясняет Невмержицкий.

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Не менее важная причина разрастания строительства – приход в Украину иностранцев, покупающих здесь по 10 – 30 квартир, чтобы потом сдавать в аренду. В первую очередь, это покупатели из Израиля и Германии.

Еще один момент – рекордные поступления от вернувшихся из-за границы работников. В прошлом году, по данным Национального банка, – 15 миллиардов долларов. Особенно показателен город Тернополь, где трудовые мигранты, заработав деньги, приехали домой и начали массово вкладываться в недвижимость.