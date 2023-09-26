В конце концов нет четкого ответа, потому что плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Но эксперты решили сориентировать, чтобы облегчить нам "муки выбора".
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Светлые спальни
Чаще всего нам приходится видеть спальни в светлых цветах: белые, кремовые, бежевые, бледно-желтые и другие. Если вы читали о том, какой цвет лучше подходит для спальни, то это, вероятно, был светло-голубой. Логика в этом есть.
Прохладная среда идеально подходит для чудесного ночного сна. Вот почему голубой – самый лучший светлый цвет стен для сна. Но с ним нужно быть осторожными. Слишком светлые стены могут мешать спать,
– говорят эксперты.
Итак, если выбирать светлые цвета для спальни, следует остановиться на тонах, имеющих холодный оттенок. Голубая спальня – это идеальный вариант.
Темные спальни
Спальни следует прокрасить в темные цвета, чтобы способствовать здоровому режиму сна. "Суточный ритм организма, или внутренние часы, работают на основе дневных и ночных сигналов. Вот почему мы, как правило, чувствуем заряд энергии с восходом солнца и более расслаблены с закатом. Темные цвета на стенах помогут вашим внутренним часам синхронизироваться с внешней средой для здорового сна", – говорят специалисты.
Темно-синий и мягкий пурпурный – лучшие цвета, способствующие сонливости. Словом, выбирайте спокойные цвета. Или светлые, или темные – решайте на основе собственных предпочтений.