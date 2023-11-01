Как улучшить уровень освещения в вашем коридоре: три золотых совета от экспертов

В коридоре мы встречаем своих гостей, поэтому это помещение должно быть уютным и светлым. В конце концов, мы каждый день собираемся в прихожую, когда куда-то идем. Если он черный, то это может быть не удобно.

При ремонте или обновлении коридора, которому не хватает света, следует искать способы этого улучшить. В некоторых помещениях есть окна, которые можно правильно использовать, но в других нет ни одного. Как тогда быть – эксперты рассказали о нескольких способах.

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Используйте разные виды светильников

Усилить освещение не значит полагаться исключительно на солнечный свет. Стратегическое размещение искусственного освещения поможет улучшить вид маленького темного коридора.

Разместите настольные лампы или торшеры вблизи углов или мест, где не хватает естественного света, чтобы заполнить любые "пробелы". Убедитесь, что светильники имеют теплый белый оттенок. Именно такой оттенок имитирует естественный дневной свет.

По словам дизайнера интерьера Ариэллы Дюкер, размещение фонарей над входной дверью и стеклянных боковых фонарей вокруг них является отличным решением. Это позволит естественному дневному свету проникать в темные помещения без ущерба для приватности.

Уберите беспорядок и чрезмерность мебели

Одно из ключевых правил, которое вы должны соблюдать, – не допускать беспорядка и не ставить лишнюю мебель. Ведь лишние вещи могут блокировать природные источники света.

Подумайте о том, чтобы также изменить расположение мебели или избавиться от некоторых из них. "Увеличивая открытость и минимизируя визуальные препятствия, вы можете позволить большему количеству света проникать в подъезд, создавая более яркую атмосферу", – говорят эксперты.

Оптимизируйте расположение зеркал

Усиление естественного освещения в маленьком затемненном коридоре является основным аспектом создания привлекательного пространства. Этот лайфхак подойдет для входных помещений со стеклянными окнами или дверями. Суть заключается в правильном размещении зеркал, усиливающих доступные источники света.

"Чтобы максимизировать осветительный эффект от зеркал, разместите их сразу напротив основного источника света. Это может быть окно, стеклянная дверь и другое", – посоветовали дизайнеры.

Зеркальная поверхность действует как "виртуальный портал", перенаправляющий и рассеивающий естественный свет, освещая пространство и создавая атмосферу пространства и тепла.

Зеркало напротив стеклянной двери / Фото Future