Під час ремонту чи оновлення коридору, якому не вистачає світла, слід шукати способи це покращити. У деяких приміщеннях є вікна, які можна правильно використати, але в інших немає жодного. Як тоді бути – експерти розповіли про кілька способів.

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Використовуйте різні види світильників

Посилити освітлення не означає покладатися винятково на сонячне світло. Стратегічне розміщення штучного освітлення також допоможе покращити вигляд маленького темного коридору.

Розмістіть настільні лампи або торшери поблизу кутів або місць, де бракує природного світла, щоб заповнити будь-які "прогалини". Переконайтеся, що світильники мають теплий білий відтінок. Саме такий відтінок імітує природне денне світло.

За словами дизайнерки інтер'єру Аріелли Дюкер, розміщення ліхтарів над вхідними дверима та скляних бічних ліхтарів навколо них є чудовим рішенням. Це дозволить природному денному світлу проникати в темні приміщення без шкоди для приватності.

Приберіть безлад і надмір меблів

Одне з ключових правил, якого ви маєте дотримуватися, – не допускати безладу й не ставити зайвих меблів. Адже зайві речі можуть блокувати природні джерела світла.

Подумайте про те, щоб також змінити розташування меблів або позбутися деяких із них. "Збільшуючи відкритість і мінімізуючи візуальні перешкоди, ви можете дозволити більшій кількості світла проникати в під’їзд, створюючи яскравішу атмосферу", – кажуть експерти.

Оптимізуйте розташування дзеркал

Посилення природного освітлення в маленькому, затемненому коридорі є основним аспектом створення привабливого простору. Цей лайфхак підійде для вхідних приміщень зі скляними вікнами чи дверима. Суть полягає в правильному розміщенні дзеркал, які підсилюватимуть доступні джерела світла.

"Щоб максимізувати освітлювальний ефект від дзеркал, розташуйте їх одразу навпроти основного джерела світла. Це може бути вікно, скляні двері тощо", – порадили дизайнери.

Дзеркальна поверхня діє як "віртуальний портал", яке перенаправляє та розсіює природне світло, висвітлюючи простір та створюючи атмосферу простору й тепла.

Дзеркало напроти скляних дверей / Фото Future