Свободных мест нет уже 5 дней: АСНУ о ситуации с жильем на западе Украины

За 10 дней войны риелторы западноукраинских отделений АСНУ бесплатно расселили более 100 тысяч беженцев из Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской и других областей Украины.

Об этом 24 каналу рассказал Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины.

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Риелторы АСНУ расселили более 100 тысяч беженцев

По его свидетельству, западноукраинские города переполнены заявками на расселение, хотя свободных мест нет уже 5 дней.

Риелторы координируют расселение в школах, объектах социально-бытовой инфраструктуры, общежитиях, но даже и здесь не хватает свободных мест,

– отметил он.

По его информации, специалисты по недвижимости вместе с органами местных властей, на фоне ажиотажа, предотвращают необоснованное поднятие цен на аренду.

При этом, как указал глава АСНУ, более 30% собственников квартир в западноукраинских областных центрах предоставили беженцам свое жилье вообще безвозмездно.

Юрий Пита рассказал, что риелторы Харькова, Одессы, Николаева, Сум, Чернигова, Днепра, Запорожья, Житомира, Херсона, Киева и области и ряда других городов, находящихся в эпицентре военных действий, бомбардировок или потенциальных угроз, ведут активную волонтерскую работу.

Также члены АСНУ становятся в ряды терробороны своих городов.

Волонтеры-риелторы, по предварительному подсчету, собрали материальную и денежную помощь на сумму свыше 1 миллиона гривен.

Кроме того, риелторы оказывают помощь в эвакуации населения, координируя выезд как можно большего количества людей из опасных городов и населенных пунктов.

Также совместно с Фондом государственного имущества Украины АСНУ ведет активную работу по выявлению подозрительных арендаторов и возможных диверсантов.

Украина объединилась в беде, все работают и оказывают помощь нуждающимся ради победы,

– подытожил Юрий Пита.

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