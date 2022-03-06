Про це 24 каналу розповів Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

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Рієлтори АФНУ розселили понад 100 тисяч біженців

За його свідченнями, західноукраїнські міста переповнені заявками на розселення, хоч вільних місць немає вже 5 днів.

Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць,

– зазначив він.

За його інформацією, фахівці з нерухомості разом з органами місцевої влади, на тлі ажіотажу, запобігають необгрунтованому підняттю цін на оренду.

При цьому, як вказав очільник АФНУ, понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло взагалі безоплатно.

Юрій Піта розповів, що рієлтори Харкова, Одеси, Миколаєва, Сум, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Херсону, Києва і області та низки інших міст, що знаходяться в епіцентрі військових дій, бомбардувань чи потенційних загроз, ведуть активну волонтерську роботу.

Також члени АФНУ стають до лав тероборони своїх міст.

Волонтери-рієлтори, за попереднім підрахунком, зібрали матеріальної та грошової допомоги на суму понад 1 мільйон гривень.

Окрім того, рієлтори надають допомогу з евакуації населення, координуючи виїзд якомога більшої кількості людей з небезпечних міст і населених пунктів.

Також спільно з Фондом державного майна України АФНУ веде активну роботу з виявлення підозрілих орендарів та можливих диверсантів.

Україна об'єдналася у біді, всі працюють та надають допомогу тим, хто її потребує, заради перемоги,

– підсумував Юрій Піта.

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