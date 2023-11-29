Дом с тайной дверью: скрывающий дом известного автора триллеров

Дом автора бестселлеров Гленна Купера во Флориде готов вдохновить кого-нибудь нового. Ведь в этом жилище известный писатель написал несколько своих последних романов. А место, где он творил, скрывает маленькую тайну.

Дом на берегу моря в Сиеста-Ки, Флорида, продается почти за 7 миллионов долларов. Автор триллеров купил это жилье площадью 635 квадратных метров в 2015 году.

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Уникальное место в доме – библиотека

Гленн Купер написал некоторые из своих книг в библиотеке этого дома, поэтому здесь царит особенная атмосфера. Раньше это была обычная комната, но писатель сделал в ней ремонт, создав двухэтажную стену с книгами.

Полки с книгами начинаются на одном конце огромной библиотеки и заканчиваются на чердаке.

"Вы оглядываетесь вокруг, и не можете понять, где доступ ко второму этажу книг – это тайна, не правда ли? Тогда вдруг вы нажимаете кнопку, и стена открывается, и вы можете подняться по лестнице на второй этаж", – рассказал агент по листингу .

Двухэтажная библиотека с секретным входом / Фото Realtor

Интересно, что секретный проход размещен не в самой библиотеке, а в прихожей. Он скрыт за дверцей шкафа.

В доме есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Основной люкс имеет доступ к двум приватным балконам, а кухня шеф-повара хорошо оборудована высококачественной техникой.

В собственности есть причал с лодочным подъемником весом 4,5 килограмма. Это отличное место с удивительным оборудованием для лодок. Это очень близко к северному краю острова, поэтому вы можете выйти в Мексиканский залив буквально через пару минут", – добавил агент.