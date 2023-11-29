Будинок на березі моря в Сієста-Кі, Флорида, продають майже за 7 мільйонів доларів. Автор трилерів купив це житло площею 635 квадратних метрів у 2015 році.

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Унікальне місце в домі – бібліотека

Гленн Купер написав деякі зі своїх книг у бібліотеці цього будинку, тому тут панує особлива атмосфера. Раніше це була звичайна кімната, але письменник зробив у ній ремонт, створивши двоповерхову стіну з книгами.

Полиці з книгами починаються на одному кінці величезної бібліотеки та закінчуються на горищі.

"Ви озираєтеся навколо, і не можете зрозуміти, де доступ до другого поверху книг – це таємниця, чи не так? Тоді раптом ви натискаєте кнопку, і стіна відкривається, і ви можете піднятися по сходах на другий поверх", – розповів агент з лістингу.

Двоповерхова бібліотека із секретним входом / Фото Realtor

Цікаво, що секретний прохід розміщений не в самій бібліотеці, а в передпокої. Він прихований за дверцятами шафи.

У будинку є чотири спальні та чотири ванні кімнати. Основний люкс має доступ до двох приватних балконів, а кухня шеф-кухаря гарно обладнана високоякісною технікою.

У власності є причал із човновим підйомником вагою 4,5 кілограма. Це чудове місце з дивовижним обладнанням для човнів. Це дуже близько до північного краю острова, тому ви можете вийти до Мексиканської затоки буквально за пару хвилин", – додав агент.