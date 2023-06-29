Киноманы в восторге: в США продают весь театр всего за 50 тысяч долларов

Исторический театр в Макрей-Гелене, штат Джорджия, появился на рынке всего за 50 тысяч долларов. С подходящим покупателем он может стать проектом-хитом.

Театр известен под названием The Gene – в честь Юджина Талмеджа, многократного губернатора штата Джорджия. В планах нынешнего владельца было демонстрировать классические фильмы и проводить конкурсы, ремесленные шоу и музыкальные постановки, как делали там в 1970-х годах. Он уже приступил к ремонту, поэтому новому владельцу придется продолжить незавершенное.

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"Владелец начал уборку и ремонт конструкции, но бросил работу, потому что переехал обратно в Нью-Йорк. В театре нет мест для сидения", – рассказывает агентка по листингу Сьюзен Манн Эванс.

Крыша и сцена также нуждаются в обновлении. Также нужно будет поработать с электричеством и обновить туалеты.

Театр спроектировал архитектор Бернард Уэбб младший в 1950-х годах. Впоследствии его закрыли в 1979 году. Бывший владелец купил здание в 1990-х годах и обустроил игровую комнату. После этого помещение использовали как площадку для проведения мероприятий. С 2005 года театр снова перестал работать.



Исторический театр в Джорджии / Фото Georgia

"Было бы здорово, если бы появился кто-нибудь, кто бы вернул театр к жизни. Это было целью продавца", - говорит Эванс.

Город Макрей-Гелена, где есть театр, расположен примерно в 265 километрах от Атланты и примерно в 193 километрах от Саванны, штат Джорджия.