Театр відомий під назвою The Gene – на честь Юджина Талмеджа, кількаразового губернатора штату Джорджія. У планах теперішнього власника було демонструвати класичні фільми та проводити конкурси, ремісничі шоу та музичні постановки, як це робили там у 1970-х роках. Він вже розпочав ремонт, тому новому власникові доведеться продовжити незавершене.

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"Власник почав прибирання та ремонт конструкції, але покинув роботу, бо переїхав назад до Нью-Йорка. У театрі немає місць для сидіння", – розповідає агентка з лістингу Сьюзен Манн Еванс.

Дах і сцена також потребують оновлення. Також треба буде попрацювати з електрикою та оновити туалети.

Театр спроєктував архітектор Бернард Вебб молодший у 1950-х роках. Згодом його закрили в 1979 році. Колишній власник купив будівлю в 1990-х роках й облаштував там ігрову кімнату. Після цього приміщення використовували як майданчик для проведення заходів. З 2005 року театр знову перестав працювати.



Історичний театр у Джорджії / Фото Georgia

"Було б чудово, якби з'явився хтось, хто б повернув театр до життя. Це було метою продавця", – каже Еванс.

Місто Макрей-Гелена, де є театр, розташований приблизно за 265 кілометрів від Атланти та приблизно в 193 кілометри від Саванни, штат Джорджія.