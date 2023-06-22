Темно-серый создает атмосферу изысканности, уместен ли этот задумчивый тон во всех комнатах? Какие цвета дополняют и хорошо смешиваются с серым цветом?

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Почему серый всегда достоин внимания

Серый цвет интерьера популярен в дизайне. Хотя он считается изысканным цветом, его можно считать скучным, если не использовать правильно.

Однако в дизайнерских кругах это популярный и гибкий нейтральный тон, используемый для создания тепла и прохлады. Он выглядит стильно и непринужденно как в современном, так и в традиционном интерьере.

"Темный и пасмурный или светлый и приподнятый – серый бывает совершенно разным. На кухне он создает успокаивающую атмосферу и может стать прекрасным фоном для добавления цветных пятен", – говорит эксперт Хелен Паркер.

Когда речь идет о сочетании цветов для комнат, варианты безграничны. Поскольку серый хорошо сочетается почти со всеми цветами. Вот 5 цветов от экспертов, которые идеально дополняют темно-серый.

Желтый

Желтый делает отличный акцент в темно-серой комнате / Фото deVOL

Светло-серый

Все оттенки серого идеально сочетаются между собой. Фото Lee Broom

Коричневый

Коричневый добавляет тепла / Фото Little Greene

Белый

Белый добавляет света / Фото Kitesgrove

Синий

Классическое сочетание серого и синего / Фото Jon Day