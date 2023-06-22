Какие цвета сочетаются с темно-серым: удачные комбинации от дизайнера
Источник:Homes & Gardens
Серый – идеальный нейтральный тон, не являющийся золотой серединкой между черным и белым. Его темный оттенок имеет особый шарм и сочетается со многими цветами.
Темно-серый создает атмосферу изысканности, уместен ли этот задумчивый тон во всех комнатах? Какие цвета дополняют и хорошо смешиваются с серым цветом?
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Почему серый всегда достоин внимания
Серый цвет интерьера популярен в дизайне. Хотя он считается изысканным цветом, его можно считать скучным, если не использовать правильно.
Однако в дизайнерских кругах это популярный и гибкий нейтральный тон, используемый для создания тепла и прохлады. Он выглядит стильно и непринужденно как в современном, так и в традиционном интерьере.
"Темный и пасмурный или светлый и приподнятый – серый бывает совершенно разным. На кухне он создает успокаивающую атмосферу и может стать прекрасным фоном для добавления цветных пятен", – говорит эксперт Хелен Паркер.
Когда речь идет о сочетании цветов для комнат, варианты безграничны. Поскольку серый хорошо сочетается почти со всеми цветами. Вот 5 цветов от экспертов, которые идеально дополняют темно-серый.