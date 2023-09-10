Темные стены и мебель создают не только сонный настрой, но и роскошный и изысканный вид. Спальня – это хорошая комната, чтобы попытаться покрасить ее в черный, синий, темно-зеленый и другие.
Обратите внимание С чего начать ремонт: советы известного украинского девелопера
"Схема темных интерьеров работает почти во всех помещениях дома, но особенно хорошо в спальне. Темные цвета помогают создать теплое, уютное и привлекательное место, куда можно уединиться в конце дня", – говорит Нина Тарновски, основатель и дизайнер Woodchip & Magnolia.
Черные стены для совершенного вида
Спальня с черными стенами и черно-белым ковриком / Фото Future
Успокаивает темно-синий
Темно-синяя спальня с кроватью с синим бархатным изголовьем / Фото Crown
Попробуйте темный максималистский дизайн
Спальня с черными обоями с цветочным орнаментом / Фото Future
Окунитесь в темно-зеленый цвет
Спальня с темно-зелеными стенами и потолком / Фото Crown
В темной спальне оставьте потолок белым
Черные стены, но белый потолок / Фото Farrow & Ball