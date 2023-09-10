Стильно и изысканно: 5 дизайнов спальни для поклонников темных тонов

Дизайнеры говорят, что уже нельзя рисовать стены в белый цвет. Попробуйте что-нибудь интереснее – эти темные спальни станут для вас настоящим убежищем после работы.

Темные стены и мебель создают не только сонный настрой, но и роскошный и изысканный вид. Спальня – это хорошая комната, чтобы попытаться покрасить ее в черный, синий, темно-зеленый и другие.

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"Схема темных интерьеров работает почти во всех помещениях дома, но особенно хорошо в спальне. Темные цвета помогают создать теплое, уютное и привлекательное место, куда можно уединиться в конце дня", – говорит Нина Тарновски, основатель и дизайнер Woodchip & Magnolia.

Черные стены для совершенного вида

Спальня с черными стенами и черно-белым ковриком / Фото Future

Успокаивает темно-синий

Темно-синяя спальня с кроватью с синим бархатным изголовьем / Фото Crown

Попробуйте темный максималистский дизайн

Спальня с черными обоями с цветочным орнаментом / Фото Future

Окунитесь в темно-зеленый цвет

Спальня с темно-зелеными стенами и потолком / Фото Crown

В темной спальне оставьте потолок белым

Черные стены, но белый потолок / Фото Farrow & Ball