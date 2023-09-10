Стильно и изысканно: 5 дизайнов спальни для поклонников темных тонов
Источник:Homes & Gardens
Дизайнеры говорят, что уже нельзя рисовать стены в белый цвет. Попробуйте что-нибудь интереснее – эти темные спальни станут для вас настоящим убежищем после работы.
Темные стены и мебель создают не только сонный настрой, но и роскошный и изысканный вид. Спальня – это хорошая комната, чтобы попытаться покрасить ее в черный, синий, темно-зеленый и другие.
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"Схема темных интерьеров работает почти во всех помещениях дома, но особенно хорошо в спальне. Темные цвета помогают создать теплое, уютное и привлекательное место, куда можно уединиться в конце дня", – говорит Нина Тарновски, основатель и дизайнер Woodchip & Magnolia.