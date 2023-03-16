Важно максимально гармонично сочетать темные и светлые цвета. В этом вам помогут специальные дизайнерские приемы, но сначала следует понять преимущества "мрака" в пространстве.
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Темные стены в интерьере: какие преимущества
Почему темными должны быть стены? Прежде всего, их хорошо сочетать с мебелью и декором ярких цветов. Темные оттенки – практичные. Они скрывают мелкие недостатки, загрязнения и потертости. Комната реже нуждается в косметическом ремонте.
Темные цвета могут создавать эффектные акценты. На темном фоне декор будет смотреться стильно, ярко, необычно. Кроме того, правильно подобранный оттенок стен помогает зрительно расширить комнату и добавить глубины.
Темные тона можно использовать в любом стиле, если правильно расставлять акценты и помнить о гармонии. Палитра очень богата.
Какие темные цвета можно использовать
Вы можете использовать универсальный цвет – черный. Также хороши будут и такие оттенки:
- темный шоколад;
- графит;
- марсала;
- темно-зеленый.
Спальня в марсаловом оттенке.
Не стоит бояться экспериментировать с насыщенными цветами. Достаточно взглянуть на дизайн дома под другим углом, и вы уже придумаете отличное сочетание.