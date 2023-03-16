Темные цвета в интерьере: какие оттенки следует выбирать, чтобы потом не жалеть

Светлые оттенки в интерьере всегда актуальны, это факт. Однако темные цвета делают характерные акценты, которые отличают ваш дизайн из всех остальных.

Важно максимально гармонично сочетать темные и светлые цвета. В этом вам помогут специальные дизайнерские приемы, но сначала следует понять преимущества "мрака" в пространстве.

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Темные стены в интерьере: какие преимущества

Почему темными должны быть стены? Прежде всего, их хорошо сочетать с мебелью и декором ярких цветов. Темные оттенки – практичные. Они скрывают мелкие недостатки, загрязнения и потертости. Комната реже нуждается в косметическом ремонте.

Темные цвета могут создавать эффектные акценты. На темном фоне декор будет смотреться стильно, ярко, необычно. Кроме того, правильно подобранный оттенок стен помогает зрительно расширить комнату и добавить глубины.

Темные тона можно использовать в любом стиле, если правильно расставлять акценты и помнить о гармонии. Палитра очень богата.

Какие темные цвета можно использовать

Вы можете использовать универсальный цвет – черный. Также хороши будут и такие оттенки:

темный шоколад;

графит;

марсала;

темно-зеленый.

Спальня в марсаловом оттенке.

Не стоит бояться экспериментировать с насыщенными цветами. Достаточно взглянуть на дизайн дома под другим углом, и вы уже придумаете отличное сочетание.