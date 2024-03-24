Вы, наверняка, много думали о сочетании цветов стен и шкафов на кухне во время ремонта. Однако оттенок пола тоже нужно учитывать, особенно в комбинации с цветом стен.

Обратите внимание Как обесшумить стены в квартире: профессиональные советы от девелопера

Какой цвет пола выбрать: темнее или светлее

С таким количеством цветов и оттенков, которые предлагают в современном мире, это может показаться сложной задачей. "Лично я люблю оставлять светлые тона для кухонного пола, а также для стен, а затем использовать столярные изделия, мебель, освещение и мебель, чтобы создать контраст, необходимый для достижения нашего видения", – говорит нью-йоркский дизайнер Бекки Ши.

В общем дизайнеры советуют покрасить стены в светлый оттенок, если вы планируете сделать пол темным и наоборот. И ключевым фактором между время выбора является все же личный вкус. Кому-то нравится контраст в интерьере, а кто-то хочет обустроить монохромное пространство, например сделать полностью белую кухню.

Темный пол создает контраст в светлой кухне / Фото deVOL

"Я предлагаю рассматривать средне-темный пол, потому что именно на таком оттенке не слишком заметен пыль, грязь и остатки пищи, которые падают со стола. По той же причине я не рекомендую черный пол", – объясняет американский дизайнер Натали Ребак.

Выбор цвета также зависит и от материала. Дизайнеры говорят, что когда выбрать натуральное покрытие, например камень, мрамор или дерево, то зацикливаться на оттенке не нужно. Это универсальные, всегда трендовые материалы, которые уместны на фоне почти всех цветов красок.