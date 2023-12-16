Как хранить тепло в доме в самые холодные дни: три совета от экспертов

Нет ничего более уютного зимой, чем теплый дом, в котором можно погреться. Но, учитывая высокие счета, это может казаться скорее мечтой, чем реальностью. Узнайте, как сохранить тепло в доме на весь день, не отапливая его постоянно.

Для начала следует позаботиться об изоляции каждой комнаты. Не оставляйте дверь надолго открытой, а если они имеют заметные щели, их лучше чем-то прикрыть. Вот три совета по сохранению тепла в самые холодные дни, которые вам пригодятся.

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Усилите защиту от сквозняков

Одним из лучших способов сохранить тепло в комнате есть использование тепловых завес на дверях и окнах. Также эксперты советуют приобрести изоляционную пленку для окон – это в первую очередь поможет закрыть щели и предотвратить сквозняк.

Кроме того, можно использовать специальные предохранители, которые крепятся и на внутренних, и на наружных дверях дома.

Предохранитель сквозняков для дверей и окон / Фото Andrew Martin

Используйте дополнительные обогреватели

Постоянно отапливать дом или квартиру с помощью котла достаточно дорого, поэтому эксперты рекомендуют использовать дополнительные обогреватели. Если плотно закрыть дверь в комнату и включить обогреватель, то он очень хорошо нагреет помещение.

Этот лайфхак будет особенно актуален для тех, кто живет сам в большой квартире или дома с индивидуальным отоплением. Просто выберите комнату, где вы проводите больше времени, и обогревайте ее каждые несколько часов. В определенные дни даже может исчезнуть потребность включать отопление для всего жилья.

Позаботьтесь о должном уровне влажности

Хотя многие из нас пытаются снизить влажность в доме, сухой воздух на самом деле может быть еще холоднее.

Эксперт по отоплению и кондиционированию Джон Габриэлли советует: "Вы можете использовать дома увлажнитель воздуха. Если вы повысите влажность, в доме будет теплее низких температур".

Ввиду этого важно помнить о том, какая влажность должна быть в вашем доме зимой, чтобы избежать появления плесени.

Какая влажность должна быть зимой в вашем доме

Зимой мы редко открываем окна и постоянно отапливаем жилье, от чего воздух в доме становится либо слишком сухим, либо слишком влажным. И то, и другое может плохо повлиять на здоровье, а также приведет к потенциальному ущербу стенам и деревянной мебели.

Идеальная относительная влажность воздуха в доме зимой должно быть 55%. Если относительная влажность воздуха превышает 60%, вероятность появления черной плесени гораздо больше. Но хуже всего то, что она может повлиять на уязвимых членов семьи. У людей с аллергией или астмой чрезмерная влажность вызывает даже проблемы с дыханием.