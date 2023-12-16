Для початку варто подбати про ізоляцію кожної кімнати. Не залишайте двері надовго відчиненими, а якщо вони мають помітні шпарини, їх краще чимось прикрити. Ось три поради щодо збереження тепла в найхолодніші дні, які вам стануть у пригоді.

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Посилюйте захист від протягів

Одним із найкращих способів зберегти тепло в кімнаті є використання теплових завіс на дверях і вікнах. Також експерти радять придбати ізоляційну плівку для вікон – це найперше допоможе закрити щілини та запобігти протягу.

Окрім того, можна використовувати спеціальні запобіжники, які кріпляться і на внутрішніх, і на зовнішніх дверях будинку.

Запобіжник протягу для дверей та вікон / Фото Andrew Martin

Використовуйте додаткові обігрівачі

Постійно опалювати будинок чи квартиру за допомогою котла досить дорого, тому експерти радять використовувати додаткові обігрівачі. Якщо щільно зачинити двері до кімнати та ввімкнути там обігрівач, то він дуже добре нагріє приміщення.

Цей лайфхак буде особливо актуальним для тих, хто живе сам у великій квартирі чи в будинку з індивідуальним опаленням. Просто оберіть кімнату, де ви проводите найбільше часу, і обігрівайте її кожні кілька годин. У певні дні у вас навіть може зникнути потреба вмикати опалення для всього житла.

Подбайте про належний рівень вологості

Хоча багато хто з нас намагається знизити вологість у домі, сухе повітря насправді може бути ще холоднішим.

Експерт з опалення та кондиціонування Джон Габріеллі радить: "Ви можете використовувати вдома зволожувач повітря. Якщо ви підвищите вологість, у домі буде тепліше за нижчих температур".

З огляду на це, важливо пам'ятати про те, яка вологість повинна бути у вашому домі взимку, щоб уникнути появи цвілі.

Яка вологість має бути взимку у вашому помешканні

Взимку ми рідко відчиняємо вікна й постійно опалюємо житло, від чого повітря в домі стає або занадто сухим, або надто вологим. І те, й інше може погано вплинути на здоров'я, а також призведе до потенційної шкоди стінам та дерев'яним меблям.

Ідеальна відносна вологість повітря в домі зимою має бути 55%. Якщо відносна вологість повітря перевищує 60%, імовірність появи чорної плісняви набагато більша. Та найгірше те, що вона може вплинути на вразливих членів сім'ї. У людей з алергією чи астмою надмірна вологість навіть викликає проблеми з диханням.