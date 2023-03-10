Цвета влияют на эндокринную и центральную нервную систему. Они изменяют настроение, влияют на обменные процессы. Современная психология практикует влияние арттерапии при лечении некоторых заболеваний. Как правильно сочетать холодные и теплые оттенки – рассказываем дальше.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Теплые и холодные цвета

Всего существует три основных цветовых спектра: красный, желтый и синий. При смешивании каждый из них дает разнообразные хроматические оттенки:

активность (приглушенная, яркая);

температуру (теплая, холодная);

интенсивность (насыщенная, разбавленная).

Красный и желтый считаются тёплыми тонами. Синий – холодный тон. Если в основном цвет преобладают красные или желтые полутона, он считается теплым, если синий – холодным.

Роль теплых тонов

Теплые оттенки вносят в интерьер уют и гармонию, способствуют улучшению настроения. Они могут зрительно согреть комнату, добавить тепла и света.

Воздействие холодного цвета

В спальне используются холодные оттенки. Они помогают расслабиться, подготовиться ко сну. Такие цвета могут приглушить яркий солнечный свет.

Сочетание цветов

Для создания гармонии и уюта необходимо сочетать тёплые и холодные оттенки. Сначала следует определиться с доминирующими (теплыми или холодными) оттенками. А затем добавить противоположные цвета.

Холодный оттенок визуально расширяет пространство, теплый – уменьшает. Например, потолок, окрашенный в холодный тон, выглядит выше. Ориентируйтесь на свои предпочтения.