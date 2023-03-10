Цвета влияют на эндокринную и центральную нервную систему. Они изменяют настроение, влияют на обменные процессы. Современная психология практикует влияние арттерапии при лечении некоторых заболеваний. Как правильно сочетать холодные и теплые оттенки – рассказываем дальше.
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Теплые и холодные цвета
Всего существует три основных цветовых спектра: красный, желтый и синий. При смешивании каждый из них дает разнообразные хроматические оттенки:
- активность (приглушенная, яркая);
- температуру (теплая, холодная);
- интенсивность (насыщенная, разбавленная).
Красный и желтый считаются тёплыми тонами. Синий – холодный тон. Если в основном цвет преобладают красные или желтые полутона, он считается теплым, если синий – холодным.
Роль теплых тонов
Теплые оттенки вносят в интерьер уют и гармонию, способствуют улучшению настроения. Они могут зрительно согреть комнату, добавить тепла и света.
Воздействие холодного цвета
В спальне используются холодные оттенки. Они помогают расслабиться, подготовиться ко сну. Такие цвета могут приглушить яркий солнечный свет.
Сочетание цветов
Для создания гармонии и уюта необходимо сочетать тёплые и холодные оттенки. Сначала следует определиться с доминирующими (теплыми или холодными) оттенками. А затем добавить противоположные цвета.
Холодный оттенок визуально расширяет пространство, теплый – уменьшает. Например, потолок, окрашенный в холодный тон, выглядит выше. Ориентируйтесь на свои предпочтения.