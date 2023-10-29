Нужен ли теплый пол в ванной: отвечают эксперты

Как и любая деталь в ремонте, теплый пол в ванной имеет свои плюсы и минусы. Эксперты рассказали, действительно ли теплый пол является такой необходимостью.

Когда вы встаете с утра с кровати, то у вас возникает желание дотянуться до пушистых тапочек и теплого халата. Так же хочется сделать после купания в душе или ванной – встать на что-нибудь теплое. Такой комфорт гарантирует теплый пол.

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Теплый пол в ванной: за или против

Как объясняет Тодд Сондерс, эксперт и генеральный директор FlooringStores, подогрев полов не является "необходимостью" в ванной комнате. Доминик Лиз-Белл, эксперт по отоплению, добавляет, что "большинство людей смело отказываются от теплого пола, чтобы сэкономить деньги". Действительно, с чисто финансовой точки зрения, очевидно, дешевле не иметь теплых полов или любого другого типа отопления в ванной комнате.

Однако специалисты говорят, что лучше все же установить теплый пол, потому что у него очень много преимуществ. Например, подогрев действительно улучшает комфорт и даже является полезным для нашего здоровья.

Это достаточно просто: стать на теплый пол гораздо приятнее, чем на морозный. "С подогревом пола вы можете выйти из теплого душа на теплый пол, который станет хорошим началом дня",

– отмечает Доминик.

Но дело не только в мгновенном комфорте. Теплая ванная является более здоровой средой, в отличие от холодной. Ведь в холодной часто царит влага, которая со временем является причиной создания плесени.

Тодд Сондерс добавляет, что ванная с подогревом пола может быть в прямом смысле. безопаснее. Таким образом, мокрый пол будет быстро высыхать и это уменьшит риск поскользнуться или упасть.

Кроме того, это может даже повысить ценность дома или квартиры при продаже. Теплый пол сейчас очень популярен, поэтому многие люди ищут жилье именно с теплым полом.