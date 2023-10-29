Коли ви встаєте зранку з ліжка, то у вас виникає бажання дотягнутися до пухнастих капців і теплого халата. Так само хочеться зробити після купання в душі чи ванній – встати на щось тепле. Такий комфорт гарантує тепла підлога.

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Тепла підлога у ванній: за чи проти

Як пояснює Тодд Сондерс, експерт і генеральний директор FlooringStores, підігрів підлоги не є "необхідністю" у ванній кімнаті. Домінік Ліз-Белл, експерт з опалення додає, що "більшість людей сміливо відмовляються від теплої підлоги, щоб заощадити гроші". Справді, з чисто фінансової точки зору, очевидно, дешевше не мати теплої підлоги або будь-якого іншого типу опалення у ванній кімнаті.

Проте фахівці кажуть, що краще все ж встановити теплу підлогу, бо вона має дуже багато переваг. Наприклад, підігрів справді покращує комфорт і навіть є корисним для нашого здоров'я.

Це досить просто: стати на теплу підлогу набагато приємніше, ніж на морозну. "З підігрівом підлоги ви можете вийти з теплого душу на теплу підлогу, що стане гарним початком дня",

– зазначає Домінік.

Але річ не тільки в миттєвому комфорті. Тепла ванна кімната є більш здоровим середовищем, на відміну від холодної. Адже в холодній часто панує волога, що з часом є причиною у творення цвілі.

Тодд Сондерс додає, що ванна кімната з підігрівом підлоги може бути в прямому сенсі безпечнішою. Таким чином мокра підлога швидко висихатиме й це зменшить ризик посковзнутися чи впасти.

Окрім того, це може навіть підвищити цінність будинку чи квартири під час продажу. Тепла підлога зараз дуже популярна, тому багато людей шукають житло саме з теплою підлогою.