Вы точно захотите это повторить: дизайн согревающего дома

Пока большинство дизайнеров гонятся за трендами и технологичностью, покупатели холодной недвижимости мечтают превратить ее в теплый уютный дом.

Вынуждает влюбиться в свой стиль и атмосферу этот теплый дом в Фулхеме. Что особенного сделали дизайнеры и чем поражает сооружение, делимся дальше.

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Дом, в котором всегда тепло

Старинный Parsons Green протягивается на 4 этажа вверх, а вокруг его окружает современный сад, оформленный в лучших традициях ландшафтного искусства. Сегодня здание прошлого столетия полностью отреставрировано, а внутри гостей встречает уникальный дизайн.

Здесь оборудованы 4 спальни, кухня на первом этаже с качественной техникой и необходимыми для комфортной жизни и приготовления пищи приборами, банкетные зоны для приема гостей, что ведут прямо в частный сад.



Выход на террасу из дома / Фото House beautiful



Гостиная с мягким теплым дизайном / Фото House beautiful



Гостевая комната в доме / Фото House beautiful



Уютная кухня / Фото House beautiful

На территории под открытым небом расположена гидромассажная ванна, душ и высокие пальмы, что делает это место идеальным пространством для отдыха. Также из сада можно попасть в дом через еще один вход. На первом этаже вы найдете каморку для мелочей и ванную комнату.

Главной изюминкой второго этажа есть спальня, которая ведет к личной ванной комнате с раковиной для двоих и душевой кабиной. Здесь же и еще одна комната для сна с отдельной душевой, две меньшие спальни и гостиная.

Особую изюминку пространству добавляют мягкие цвета, текстуры и ткани, а также детали, которыми щедро усыпан весь дом: картины, зелень и мелкий декор выполняют свое дело на все 100. Свою роль играют и мансардные окна, а мраморные акценты и букле еще больше подчеркивают современное здание.