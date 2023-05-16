Этот дом словно объединил в себе запросы большинства пользователей и заставил влюбиться в свою атмосферу.
Узнайте Контролировать застройку станет легче: девелопер об открытии реестра объектов строительства
Дом в объятиях сада
Дом это место, в которое мы приходим забывать о своих рабочих проблемах, расслабляться, любить, радоваться и наполняться новыми силами. Его атмосфера, комфорт и приятный вашему глазу стиль будут только побуждать к этому.
Своей идиллией вдохновляет этот каменный коттедж в Кингеме, Чиппинг-Нортон. Английский уютный городок предлагает вам хорошее расположение в конце улочки, живописные виды и собственный уютный сад.
Дом снаружи / Фото House beautiful
Само же здание имеет два этажа и вмещает прихожую, гостиную с большим камином с дровяной печью, кабинет, спальню и ванную комнату. Внутри остается немало неомеблированного пространства, позволяющего новым владельцам создать идеальные комнаты по своему вкусу. Хвастается стильным ремонтом кухня и прихожая.
Уютная гостиная / Фото House beautiful
Ванная комната / Фото House beautiful
Кухня дома / Фото House beautiful
Оборудованная прихожая / Фото House beautiful
В ванной комнате много свободного пространства и уникальных деталей, а также оборудована большая гардеробная комната. По дому разбросаны детали для вдохновения от предыдущих владельцев, которые можно включить в свои дизайнерские креативы.
Уникальный сад на территории дома / Фото House beautiful
На десерт мы оставили цветущий сад. Он действительно стал изюминкой этого проекта, ведь укомплектован эксклюзивными растениями, цветами и кустарниками. Кроме ландшафтных творений, здесь вы найдете и оборудованное комфортное пространство для отдыха: дорожки устланы камнями, беседку и зону для вечеринок или посиделок с друзьями. Также есть кирпичное техническое здание для хранения необходимых садовых мелочей.
Стоит райское место 625 тысяч фунтов стерлингов.