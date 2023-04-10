Кухня под открытым небом: на Мангеттене продают жилье с частной террасой

Пентхаус на Мангеттене располагает большой частной террасой, с которой открывается вид на городской горизонт и волшебные закаты. Там обустроена маленькая кухня, чтоб обедать на свежем воздухе.

В нем есть три спальни и три ванные комнаты. Оно расположено на 12 этаже роскошного дома. Остекленная лестница из главной жилой зоны ведет к частной террасе. Стоимость недвижимости – 5,5 миллиона долларов.

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Роскошный пентхаус с открытой кухней

Жилье площадью 215 квадратных метров имеет высокий потолок и пол из темного дерева, а также "заливается светом" из круглых окон. В гостиной есть камин и встроенный развлекательный центр с белыми современными шкафами.

Открытая кухня включает барную стойку, экзотические шкафы, стиральную машину и сушильную машину. Также она полностью оборудована дорогой и качественной кухонной техникой.



Обеденная зона под открытым небом / Фото Elegran

Основная спальня так велика, что в ней можно разместить двуспальную кровать размера "king-size" и гардеробную. Ванная комната в помещении рядом имеет длинную двойную раковину и стеклянную душевую кабину. В двух других спальнях ванные комнаты есть внутри.

Просторные комнаты в светлых оттенках / Фото Elegran

Здание на 99 квартир вмещает открытый бассейн, окруженный шезлонгами и столиками для бистро. Здесь круглосуточно работает швейцар, доступны услуги консьержа, есть собственный тренажерный зал и гараж.