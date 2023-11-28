Это своего рода уютный и изысканный минимализм, который и пришел на смену этому стилю. Тренд отстаивает мягкие и изысканные цветовые гаммы и роскошное использование природных материалов. Это скорее способ создания атмосферы, которая вневременно и вызывает ощущение сдержанной элегантности. Вот какой декор в стиле "тихая роскошь" вы можете организовать в своем доме к Новому году и Рождеству.
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Выберите элегантную бело-золотистую цветовую гамму
Белый и золотой – это стойкие цвета, которые ассоциируются с элегантностью и роскошью / Фото Polly Wreford
Или выберите приглушенные землистые тона
Зеленый, коричневый и более светлый кремовый и бежевый / Фото Layered Lounge
Используйте минималистский подход к декорированию
Помните о подходе "чем меньше, тем лучше" / Фото Layered Lounge
Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве
Стилизуйте несколько зон качественным декором, который переживет все праздники / Фото Pottery Barn
Отдавайте предпочтение натуральным материалам
Купите деревянные украшения ручной работы, льняные салфетки, вязаные корзины / Фото Nkuku
Создайте чувство уюта с помощью мягкого освещения
Используйте светильники и лампы с теплым светом / Фото West Elm