Рождественский декор в стиле "тихая роскошь": 6 трендовых праздничных идей

Сдержанность и изысканность – два слова, которые точно описывают стиль "тихая роскошь". Это тренд, который актуален уже не один сезон из-за своей универсальности, и зимой он будет не менее популярным.

Это своего рода уютный и изысканный минимализм, который и пришел на смену этому стилю. Тренд отстаивает мягкие и изысканные цветовые гаммы и роскошное использование природных материалов. Это скорее способ создания атмосферы, которая вневременно и вызывает ощущение сдержанной элегантности. Вот какой декор в стиле "тихая роскошь" вы можете организовать в своем доме к Новому году и Рождеству.

Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру

Выберите элегантную бело-золотистую цветовую гамму

Белый и золотой – это стойкие цвета, которые ассоциируются с элегантностью и роскошью / Фото Polly Wreford

Или выберите приглушенные землистые тона

Зеленый, коричневый и более светлый кремовый и бежевый / Фото Layered Lounge

Используйте минималистский подход к декорированию

Помните о подходе "чем меньше, тем лучше" / Фото Layered Lounge

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве

Стилизуйте несколько зон качественным декором, который переживет все праздники / Фото Pottery Barn

Отдавайте предпочтение натуральным материалам

Купите деревянные украшения ручной работы, льняные салфетки, вязаные корзины / Фото Nkuku

Создайте чувство уюта с помощью мягкого освещения

Используйте светильники и лампы с теплым светом / Фото West Elm