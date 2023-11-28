Рождественский декор в стиле "тихая роскошь": 6 трендовых праздничных идей
Источник:Homes & Gardens
Сдержанность и изысканность – два слова, которые точно описывают стиль "тихая роскошь". Это тренд, который актуален уже не один сезон из-за своей универсальности, и зимой он будет не менее популярным.
Это своего рода уютный и изысканный минимализм, который и пришел на смену этому стилю. Тренд отстаивает мягкие и изысканные цветовые гаммы и роскошное использование природных материалов. Это скорее способ создания атмосферы, которая вневременно и вызывает ощущение сдержанной элегантности. Вот какой декор в стиле "тихая роскошь" вы можете организовать в своем доме к Новому году и Рождеству.
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