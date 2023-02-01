Несмотря на критиков, презирающих уличные рисунки на домах, создатели муралов утверждают, что это новая форма искусства, дающая голос тем, чьи голоса не слышат. Поэтому таким образом художники выражают свое отношение к войне, которую ведет Россия против Украины, реагируют на отдельные события или просто поддерживают людей, которые переживают непростой этап в истории Украины. Кроме того, они часто используют свое творчество для помощи ВСУ, размещая рядом QR-коды со ссылками на сбор средств.

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В материале 24 Канала рассказываем о патриотических муралах, которые появились на украинских домах во время войны.

"Красавица терпеть не будет", Ровно

Мурал "Красавица терпеть не будет" / Фото из инстаграммы Константина Качановского

Ровенский художник Константин Качановский с начала войны рисует патриотические росписи стен в родном городе. Он создал ответный мурал президенту России, который назвал "Красавица терпеть не будет". Художник изобразил девушку с пулеметом на плече, символизирующую Украину и ее боевой дух. Нарисовал рисунок еще в апреле 2022 года на одном из домов по улице Соборной.

Началась полномасштабная война, и у меня появилось невероятное желание что-нибудь изобразить на стенах. Я ходил, думал, искал. Гуляя с девушкой, – ведь именно она предложила это место, – мы решили, что мурал должен быть здесь, на уровне человеческих глаз. И в этом его особенность, – рассказал Константин в комментарии Суспільному.

Кроме этой работы, в арсенале художника – множество патриотических муралов как в Ровно, так и в других регионах. Многие свои работы Константин Качановский презентует украинцам на своей странице в инстаграмме.

"Пес Патрон", Киев

Киев стал третьим городом в Украине, где создали стрит-арт с известным сапером псом Патроном. Мурал можно увидеть в парке "Отрадный". Инициатором стенописи стал "Киевзеленстрой" Соломенского района, а поддержали такую идею и помогли ее воплотить пара художников Виталий Гидеван и Елена Нойна.

Пес Патрон стал одним из первых муралов, который я создал совместно со своей женой Еленой после 24 февраля. Он был нарисован в начале лета. Создали мы этот мурал за 3 – 4 дня. Сегодня Патрон – один из самых знаменитых псов-саперов. Он – едва ли не самая узнаваемая собака в мире. Это такой наш символ в Украине – пес-герой", – говорит украинский художник и муралист Виталий Гидеван интернет-изданию "Наш Киев".

"Пес Патрон" / Фото Киеввласть

В социальных сетях художников можно увидеть больше их работ, в том числе муралы "Природный камуфляж" и "Герои без оружия".

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"Украинский военный зашивает флаг Украины", Киев

Донецкий художник Александр Корбан создал особый мурал в то время, когда проходили бои за освобождение Бучи и Ирпеня. На стене он изобразил руки военного, пытающегося сшить флаг в одно целое, что символизирует возвращение территориальной целостности Украины.

"Украинский военный зашивает флаг Украины"/ Фото с инстаграммы Александра Корбана

"Украина. Война. 40-й день. Я потерял дар речи. Так много людей погибло. Так много невинных детей было убито. Столько душ искалечено. Благодаря невероятным усилиям наших воинов, армии, волонтеров и всех объединившихся украинцев мы сдерживаем врага, чтобы он не смог разорвать нашу Родину. И мы будем стоять, мы победим!" – написал Александр Корбан в своем инстаграмме и призвал неравнодушных людей пожертвовать средства на помощь пострадавшим от войны людям.

"Победа", Киев (серия работ "Время перемен")

"Время перемен" – это серия из трех работ художника участника эксдуэта "Интересные Сказки" Владимира Манжоса. Первый мурал этого проекта был посвящен Евромайдану. Он изображен на одном из построек индийского города Варкала. Вторую стенопись цикла можно найти в Киеве. Художник показал начало войны на востоке страны.

В то же время, третью работу "Победа" автор нарисовал во время полномасштабного вторжения России в Украину. На мурале Владимир Манжос изобразил казака, который наносит медведю сокрушительный удар, от которого у обидчика из рук выпадают серп и молот. Увидеть его можно в Киеве на улице Нижний Вал, 61.

Мурал "Победа"/ Фото Вечерний Киев

Идея возникла уже в процессе работы над эскизом, так всегда происходит. Конечно, вдохновляли и вдохновляют ВСУ, а также решительность и стойкость народа Украины. Хотелось эти чувства как-то выразить в образах и сюжете. Образ казака – ВСУ, медведь – это прогнившая изнутри система агрессора с имперской идеологией. Улей с медом – это символ садика вишневого круга дома, а глава Тараса Шевченко на верхушке – это украинская национальная идея, – говорит Владимир интернет-изданию "Наш Киев".

"Святая Джавелина", Киев

Патриотический мурал "Святая Джавелина" является одним из самых известных и обсуждаемых стенописей в Киеве. Мурал создан по инициативе одноименного благотворительного проекта Saint Javelin, основанного бывшим канадским журналистом с украинскими корнями Кристианом Борисом. Изобразить этот стрит-арт было поручено творческой группе из Харькова Kailas-V.

Мурал "Праздник Джавелина"/ Фото из инстаграммы kailas.v

Это изображение внушало веру и надежду на победу многим киевлянам. В то же время Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил против такого мурала и попросил с уважением относиться к верующим и их убеждениям. Именно поэтому впоследствии голубой нимб с трезубцами зарисовали.

"То, что вы видите на стене, полностью соответствует тому мерчандайзингу, который продает эта инициатива. Это то, что изображено на футболке Зеленского, которую ему подарил Кристиан Борис. Это 100% попадание в макет. Единственное, что на стене зарисовали нимб. По моему мнению, это вандализм. Многие люди расстроились. Мы получили очень много положительных отзывов. Люди мне звонили по телефону и говорили: "Как хорошо! Просыпаюсь, смотрю в окно, а там ваша Джавелина. И хочется верить, что все будет хорошо". Для нас это символ надежды. Конечно, были и те, кто возмутился, что Дева Мария держит в руках оружие", – рассказывает в комментарии "Наш Киев" Яна Волк, директор творческой группы Kailas-V.

В портфолио харьковских художников – немало патриотических муралов. В частности, "Героям слава", украшающей одно из зданий в Черкассах.

"Воины и украинка", Полтава

Два местных художника Александр Фастовец и Антон Кравченко создали в Полтаве стенопись "Воины и украинка". В центре стенописи – девушка в национальной одежде и с венком на голове, которая держит в руках герб Украины.

Я рисую украинку. В белом платье хочу ее изобразить. Нарисую ей выражение лица агрессивное. Она будет красивой и агрессивной, чтобы все понимали, что нельзя оскорблять Украину, – рассказал Александр Фастовец телеканала Общественное.

На мурале также можно увидеть украинских защитников. В частности, пограничников, пехотинцев ВСУ и бойца "Азова". Не обошли вниманием авторы проекта и популярного пса Патрона, который помогает бригаде ГСЧС с разминированием территории.

"Воины и украинка" / Фото "Полтавщина"

Другие муралы

Но это далеко не все муралы, созданные украинскими художниками во время полномасштабной войны. Так, в Хмельницком Евгения Фуллен, Юрий Козлов и команда Fullenko Muralles создали стенопись. "Украина победит". Они изобразили украинку с мечом в руках и крылом вместо руки.

Патриотический мурал "Украина победит!", как символ независимости и несокрушимости украинского народа! Символ веры в победу и любовь к своей земле! По нашему мнению, он имеет важное значение для поднятия патриотического духа украинцев! Этот мурал как признание в любви к нашей Украине – свободной, сильной и волшебной стране чрезвычайных людей! – говорится в фейсбук-сообщении Fullenko Muralles.

"Украина победит" / Фото Fullenko Muralles

А на одной из улиц Ужгорода украинцы могут полюбоваться муралом "Птичка с колосьями". Появилась она на месте изображения советского вождя Владимира Ленина, находившегося на стене многоэтажки. Активисты решили заменить его патриотическим муралом, а поддержали их в этом трое художников.

Любопытно, что с идеей новой стенописи определялись долго. А вот рисование мурала заняло всего 3 дня.

Эскиз мурала мы с коллегами создавали вместе. Работали над рисунком очень быстро, но отменно. И это меня радует. Рисовали с утра до позднего вечера до ночи. Сначала планировали изобразить голубя. Но потом передумали. Рисунок должен быть легким и понятным всем. И мы не ошиблись, выбрав летящую синичку. Наш мурал называется Воля,

– рассказала "Фактом" художница-харьковчанка Мария Ващенко.

"Птичка с колосьями" / Фото из инстаграммы Эрнеста Завадского

Во время полномасштабной войны Украина демонстрирует свое мужество и стойкость, а вся нация – несокрушимость. Именно это вдохновляет на создание патриотических муралов, которые придают нам силы продолжать борьбу. Кроме украинских художников, свои работы в Украине уже презентовали всемирно известные художники, как Бенкси, Кристиан Гэми, TvBoy и другие. Их муралы также показывают отвагу украинцев во время войны.

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Знаменитые художники создали муралы в Украине / Фото Минкульта, Бенкси, TvBoy

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Соломия Борух