Торговая недвижимость в Украине: в каких городах и за сколько можно арендовать площадь в ТРЦ

2020 год оказался сложным для коммерческой недвижимости, в том числе ритейла. Снижение посещаемости торгово-развлекательных центров и падение покупательной способности украинцев привели к обвалу арендных ставок в ТРЦ с 5 до 30%.

Ситуация изменилась в 2021 году. Стоимость "квадрата" в первом полугодии выросла на 5 – 10%. Портал The Page исследовал актуальные цены в разных городах Украины.

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Что влияет на ценообразование

Как правило, цена "квадрата" зависит от:

характеристик самого ТРЦ (место расположения, потоки потенциальных покупателей и так далее);

количества и узнаваемости якорных арендаторов, привлекающих внимание к ТРЦ;

типа ТЦ (супермаркет, развлекательный сегмент, общепит, фэшн магазины).

Закономерно и то, что арендные ставки в ТРЦ напрямую зависят от размера арендуемой площади и товарной группы.

Сколько придется заплатить за "квадрат" в разных городах страны

Цены зависят от размера арендуемой площади / Фото unsplash

Юлия Кузнецова, руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine, рассказала об актуальных ценах в 2021 году.

Самые высокие арендные ставки, доллар за метр квадратный в месяц в Киеве: ТРЦ (секции по 100 – 200 метров квадратных) – 60 – 70, на главных торговых улицах – около 70. В частности, для фэшн-брендов среднего сегмента в киевских ТРЦ ставки могут стартовать от 10 долларов за квадратный метр, кроме этого эксплуатационные платежи составляют около 10 долларов.

Эксперт добавила, что в других городах-миллионниках уровень арендных ставок ниже, чем в Киеве.

В Одессе самый высокий уровень – 50 – 60 долларов за квадратный метр, а стартуют они от 8 долларов за квадратный метр. В небольших городах – областных центрах, как, например, Тернополь, арендные ставки начинаются от 7 долларов за квадратный метр и доходят до 20 долларов.

По данным OLX Недвижимость, в третьем квартале 2021 года средняя стоимость аренды за 1 метр квадратный в ТРЦ Украины распределилась следующим образом:

Львов – 17 000 гривен;

Одесса – 14 780 гривен;

Киев – 14 750 гривен;

Харьков – 14 500 гривен;

Днепр – 14 025 гривен;

Запорожье – 14 000 гривен;

Кривой Рог – 13 500 гривен;

Хмельницкий – 10 000 гривен;

Черкассы – 10000 гривен;

Черновцы – 9600 гривен;

Херсон – 7 000 гривен.

По информации ОLХ Недвижимость сегодня представлено наибольшее количество свободных объектов в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. При этом уровень вакантности в разных городах не однороден. Так, в торговых центрах Киева он составляет около 10 – 11%.

Стоит ли ожидать повышения цен в 2022 году

Период локдауна повлиял на убыль посещаемости торговых объектов вместе с ростом проведенного в заведениях времени и среднего чека: по данным опроса NAI Ukraine, +15% в 2020 году и +30% в 2021 году.

Как объясняет руководитель департамента агентских и консультационных услуг в сфере торговой недвижимости компании Cushman & Wakefield в Украине Екатерина Весна, значительный рост арендных ставок в следующем году не ожидается.

Они будут повышены собственниками в пределах предусмотренного уровня индексации или планового уровня повышения арендной платы в соответствии с условиями договоров аренды. Обычно это – 5 – 15%, а для открывшихся в 2021 году ТЦ/ТРЦ индексация может достигать 20%.

В случае снижения посещаемости ТРЦ на фоне локдауна, будет применена практика краткосрочных договоренностей по снижению фиксированной части арендной платы на время таких обстоятельств.