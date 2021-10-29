Ситуація дещо змінилася у 2021 році. Вартість "квадрату" в першому півріччі зросла на 5 – 10%. Портал The Page дослідив актуальні ціни в різних містах України.

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Що впливає на ціноутворення

Насамперед ціна "квадрата" залежить від:

характеристик самого ТРЦ (місце розташування, потоки потенційних покупців тощо);

кількості та впізнаваності якірних орендарів, які привертають увагу до ТРЦ;

типу ТЦ (супермаркет, розважальний сегмент, заклади громадського харчування, фешн магазини).

Закономірно й те, що орендні ставки у ТРЦ напряму залежать від розміру орендованої площі та товарної групи.

Скільки доведеться заплатити за "квадрат" в різних містах країни

Ціни залежать від розміру орендованої площі / Фото unsplash

Юлія Кузнєцова, керівниця відділу консалтингу NAI Ukraine, розповіла про актуальні ціни у 2021 році.

Найвищі орендні ставки, долар за метр квадратний на місяць у Києві: ТРЦ (секції по 100 – 200 метрів квадратних) – 60 – 70, на головних торговельних вулицях – близько 70. Зокрема, для фешн-брендів середнього сегмента у київських ТРЦ ставки можуть стартувати від 10 доларів за метр квадратний, окрім цього експлуатаційні платежі складають близько 10 доларів.

Експертка додала, що в інших містах-мільйонниках рівень орендних ставок нижчий, ніж у Києві.

В Одесі найвищий рівень це 50 – 60 доларів за квадратний метр, а стартують вони від 8 доларів за квадратний метр. У невеликих містах – обласних центрах, як, наприклад, Тернопіль, орендні ставки починаються від 7 доларів за метр квадратний і доходять до 20 доларів.

За даними OLX Нерухомість, у третьому кварталі 2021 середня вартість оренди за 1 метр квадратний в ТРЦ України розподілилася таким чином:

Львів – 17 000 гривень;

Одеса – 14 780 гривень;

Київ – 14 750 гривень;

Харків – 14 500 гривень;

Дніпро – 14 025 гривень;

Запоріжжя – 14 000 гривень;

Кривий Ріг – 13 500 гривень;

Хмельницький – 10 000 гривень;

Черкаси – 10 000 гривень;

Чернівці – 9 600 гривень;

Херсон – 7 000 гривень.

За інформацією ОLХ Нерухомість, сьогодні представлено найбільшу кількість вільних об’єктів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. При цьому рівень вакантності у різних містах не є однорідним. Так, у торговельних центрах Києва він складає близько 10 – 11%.

Чи варто чекати підвищення цін у 2022 році

Період локдауну вплинув на спад відвідуваності торгових об'єктів, разом із зростанням проведеного у закладах часу та середнього чека: за даними опитування NAI Ukraine, +15% у 2020 році та +30% у 2021 році.

Як пояснює керівниця департаменту агентських та консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості компанії Cushman & Wakefield в Україні Катерина Весна, значне зростання орендних ставок у наступному році не очікується:

Вони будуть підвищені власниками у межах передбаченого рівня індексації або планового рівня підвищення орендної плати відповідно до умов договорів оренди. Зазвичай це – 5 – 15%, а для ТЦ/ТРЦ, які відкрилися в 2021 році, індексація може сягати 20%.

В разі зниження відвідуваності ТРЦ на тлі локдауну, буде застосована практика короткострокових домовленостей зі зниження фіксованої частини орендної плати на час таких обставин.