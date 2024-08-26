Меган Маркл жила в доме известной стилистки в 2016 году. В это время она стала встречаться с принцем Гарри.

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В каком доме жила Меган Маркл

Дом расположен в месте, "любящем семьи, ученые и знаменитости", в непосредственной близости от "замечательных школ", пяти супермаркетов и ледового катка", говорится в объявлении.

Недвижимость недавно отремонтировали, "она имеет элегантную высококачественную отделку". Входная дверь сразу привлекает внимание, ведь окрашена в синий цвет "Тиффани".

Внутри дома есть большая и светлая кухня с техникой и мебелью, три спальни, две ванные комнаты "в стиле спа" и отремонтированный подвал, а снаружи – крыльцо и терраса.

Изысканный бело-серый интерьер / Фото Unique Vtour

Здесь Меган жила со своими собаками Богартом и Гаем, поэтому во дворе оборудованы вольер и игровая площадка с песочницей. Известно, что дважды в месяц приезжал принц Гарри. Об этом он упоминает в своих мемуарах "Запасной".

Мэг была рада показать мне свою жизнь, своих собак, свой маленький дом, который она обожала,

– писал герцог Сассекский.

Маркл покинула этот дом в 2017 году, переехав в Лондон вслед за принцем Гарри. Сейчас супруги живут в имении в тосканском стиле в Монтесито, Калифорния. Там есть семь спален, 13 ванных комнат, кинотеатр, тренажерный зал и бассейн.