Тренд 2023 года: какая тенденция в дизайне интерьера сейчас самая популярная

В 2023 году появилась новая тенденция, штурмующая мир моды и дизайна интерьера, что это за тренд и почему он вдруг стал таким популярным – узнайте дальше.

Сейчас, как никогда, мы стремимся к комфорту и сдержанной красоте в наших домах. Мы выбираем удобную мебель и декор, изготовленный из качественных материалов. Это признаки новой тенденции, которая называется "тихая роскошь".

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Что такое "тихая роскошь"

Каждый в мире дизайна говорит о "тихой роскоши". Сам термин часто описывают как сдержанную элегантность в быстротечном современном мире. По сути это вид роскоши, который "пролетает под радаром, а не кричит".

Это тренд, предпочитающий простоту и изысканность, создавая спокойные, успокаивающие просторы "без показухи". Фактически это новый вид минимализма, но всегда теплый.

Если хотите создать "тихую роскошь" в своем доме, инвестируйте в подлинность и стойкость. Детали кустарного производства и ручной работы являются основой создания правильного вида. Подумайте о натуральных материалах и светлой цветовой палитре.

Какие главные особенности

минимализм в ванной комнате, сочетание скандинавской и японской эстетики;

Минималистичная ванна в природных оттенках / Фото CP Hart

светлые или нейтральные цвета в спальне и гостиной;

Спальня в бежевом и белом оттенках / Фото The White Company

гранитная мебель на кухне или вещи с эффектом мрамора.

Простая, но роскошная кухня / Фото Cullifords