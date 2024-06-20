Этот цвет является фаворитом: какой оттенок кухонных шкафов стал настоящим трендом 2024 года

Дизайнеры говорят, что этот цвет пришел на смену бежевому. Он тоже нейтральный, но более теплый по своей природе. Для кухонных шкафов – именно то, что надо.

Интерьер кухни часто делают в нейтральных тонах, потому что они не надоедают. А это еще и комната, где мы проводим много времени. Если вы планируете обновление или ремонт кухни, стоит обратить внимание на "новый бежевый" оттенок.

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Лучший цвет кухонных шкафов

Теплые нейтральные цвета сейчас однозначно доминируют над холодными тонами. Это стремление к более теплым тонам, видимо, и обусловило популярность серо-коричневого оттенка, который теперь еще выбирают для кухонных шкафов.

Если коричневый оттенок бывает темным, а серый – часто занудным, то их сочетание как раз создает идеальный нейтральный тон. Этот оттенок сочетается с несколькими цветами и хорошо подходит как для современных, так и для традиционных кухонь.

Обычно это средний цвет между очень светлыми или темными оттенками, который создает привлекательное ощущение в вашем пространстве и удивительно устойчив к отпечаткам пальцев и пятнам в местах с интенсивным движением,

– объясняет британский консультант по стилю Лаура Стайлз.

Современная кухня в светло- и серо-коричневых оттенках / Фото Alexandra Kaehler

Серо-коричневый – земляной оттенок, который часто выбирают как основной вместо белого или серого. Ведь эти абсолютные цвета могут выглядеть несколько резкими, что нельзя сказать о теплых тонах. Дизайнеры убеждают, что серо-коричневые шкафы сейчас действительно лучший вариант.