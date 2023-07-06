Каким должен быть коридор в соответствии с трендами 2024 года: предсказание от дизайнеров

Коридор – это не просто переходная зона в основные комнаты. Дизайнеры считают его важным помещением, ведь это первое, что видят люди, когда заходят в дом. То есть первое впечатление о вашем доме.

Мы выбрали три интереснейших тенденции коридоров 2024, чтобы помочь создать хорошее и современное пространство. Эксперты по дизайну уверяют, что это действительно будет в тренде в следующем году.

Обратите внимание Место для людей, которые стремятся к большему: КН РИЭЛ начала продажу квартир в ЖК Maxima Residence

Коридор – место для антиквара, произведений искусства и яркой мебели

Сейчас коридор рассматривают как отдельную комнату, поэтому над дизайном следует изрядно думать. Воспользуйтесь возможностью разместить любимую яркую мебель, картины или даже скульптуру, чтобы создать основу для остальной декоративной схемы в интерьере.

"Уникальное произведение искусства – это отличный способ привлечь внимание к пространству, которое иначе было бы просто малым, неуютным и неудобным", – говорит дизайнер Джессика Беннетт.

Интересные дизайнерские детали и предметы / Фото Alice Lane Interiors

Выбирайте насыщенные тона для окрашивания стен

Стены в коридоре также советуют окрашивать в насыщенные яркие или темные цвета. Эксперт по цвету Джоа Стадхолм поддерживает использование темного цвета в небольшой комнате.

"Когда имеете дело с маленьким или темным коридором, лучше принять это, а не бороться с ним. Покрасьте коридор в насыщенный цвет, который поражает вас и гостей. На фоне такого помещения другие комнаты будут выглядеть светлыми и просторными", – советует эксперт.

Стены темного цвета / Фото Jamie Ivey

Эффектная люстра – именно то, что нужно

Сейчас существуют разные способы освещения подъезда, чтобы сделать вход более увлекательным и величественным одновременно.

"В 2023 году мы хотим добавить драматизма, инвестируя в массивные люстры", – рассказывает специалист Салли Стори.

Эта огромная винтажная хрустальная люстра из отеля Fairmont является первым предметом, который замечают гости при входе в дом. Это был единственный светильник, который не заменили, когда реконструировали жилье", – говорят дизайнеры интерьера Тим Пфайффер и Пик Петерсен.

Роскошная люстра в коридоре / Фото Haris Kenjar