Ми обрали три найцікавіші тенденції коридорів 2024, щоб допоможуть створити гарний та сучасний простір. Експерти з дизайну запевняють, що це справді буде в тренді наступного року.

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Коридор – місце для антиквара, творів мистецтва та яскравих меблів

Зараз коридор розглядають як окрему кімнату, тож над дизайном слід добряче думати. Скористайтеся нагодою розмістити улюблені яскраві меблі, картини чи навіть скульптуру, щоб створити основу для решти декоративної схеми в інтер'єрі.

"Унікальний витвір мистецтва – це чудовий спосіб привернути увагу до простору, який інакше був би просто малим, незатишним та незручним", – каже дизайнерка Джессіка Беннетт.

Цікаві дизайнерські деталі та предмети / Фото Alice Lane Interiors

Обирайте насичені тони для фарбування стін

Стіни в коридорі також радять фарбувати в насичені яскраві чи темні кольори. Експерт з кольору Джоа Стадхолм підтримує використання темних кольорів у невеликій кімнаті.

"Коли маєте справу з маленьким або темним коридором, краще прийняти це, а не боротися з ним. Пофарбуйте коридор в насичений колір, який вражатиме вас і гостей. На тлі такого приміщення інші кімнати виглядатимуть світлими та просторими", – радить експерт.

Стіни темного кольору / Фото Jamie Ivey

Ефектна люстра – саме те, що треба

Зараз існують різні способи освітлення під'їзду, щоб зробити вхід більш захопливим і величнішим водночас.

"У 2023 році ми хочемо додати драматизму, інвестуючи в масивні люстри", – розповідає фахівчиня Саллі Сторі.

Ця величезна вінтажна кришталева люстра з готелю Fairmont є першим предметом, який помічають гості, коли заходять в будинок. Це був єдиний світильник, який не замінили, коли реконструювали житло", – кажуть дизайнери інтер'єру Тім Пфайффер і Пік Петерсен.

Розкішна люстра в коридорі / Фото Haris Kenjar