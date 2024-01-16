Кожаные диваны в гостиной: они все еще в тренде или нет

Кожаные диваны часто ассоциируются с устаревшим интерьером. Тем более сейчас этот предмет мебели реже покупают, чем когда-либо. Дизайнеры ответили, действительно ли кожаные диваны больше не актуальны.

В 2010-х мы видели много громоздких кожаных диванов в гостиных, потому что в то время это было настоящим трендом. Дизайнеры говорят, что сейчас кожаные диваны не так популярны, но их все равно покупают. В таких случаях важно просто выбрать правильно, ведь некоторые модели действительно стали антитрендами.

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Кожаные диваны в гостиной: за или против

Кожаные диваны всегда в тренде и многим нравятся. "Некоторых людей привлекает их стильный вид и то, как они со временем становятся только лучше, то есть имеют интересный потертый вид. Некоторые считают, что кожаные диваны придают мужской грубости в стиль дизайна, поэтому не любят их. Все зависит от личного вкуса", – говорит американская дизайнер интерьера Соледад Альзага.

Кожаный диван в гостиной – это всегда актуально / Фото Firefinish Interiors

Дизайнер интерьера Райана Шмитц соглашается, что кожаные диваны все еще имеют место в трендах. Они по-прежнему добавляют неизменного шарма в любое пространство. Это универсальный и вневременный вариант.

Однако важно учитывать соответствие кожаного дивана стилю вашей гостиной. Он идеально дополнит комнату в классическом стиле, ретро, индустриальном, деревенском или середине 20 века. Что касается современных сдержанных стилей, то каждую идею следует рассматривать индивидуально.

Коричневый диван маленького размера / Фото Future

В любом случае лучше не покупать кожаный диван больших размеров и в холодных тонах. Это уже устаревшая тенденция, о которой следует забыть.