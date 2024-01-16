У 2010-х ми бачили багато громіздких шкіряних диванів у вітальнях, бо на той час це було справжнім трендом. Дизайнери кажуть, що зараз шкіряні дивани не такі популярні, але їх все одно купують. У таких випадках важливо просто обрати правильно, адже деякі моделі справді стали антитрендами.

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Шкіряні дивани у вітальні: за чи проти

"Шкіряні дивани завжди в тренді і багатьом подобаються. Деяких людей приваблює їхній стильний вигляд і те, як вони з часом стають лише кращими, тобто мають цікавий потертий вигляд. Дехто вважає, що шкіряні дивани додають чоловічої брутальності в стиль дизайну, тому не люблять їх. Усе залежить від особистого смаку", – каже американська дизайнерка інтер'єру Соледад Альзага.

Шкіряний диван у вітальні – це завжди актуально / Фото Firefinish Interiors

Дизайнерка інтер'єру Раяна Шмітц погоджується, що шкіряні дивани все ще мають місце в трендах. Вони, як і раніше, додають незмінного шарму в будь-який простір. Це універсальний і позачасовий варіант.

Проте важливо враховувати відповідність шкіряного дивана до стилю вашої вітальні. Він ідеально доповнить кімнату в класичному стилі, ретро, індустріальному, сільському чи середини 20 століття. Що стосується сучасних стриманих стилів, то кожну ідею треба розглядати індивідуально.

Коричневий диван маленького розміру / Фото Future

У будь-якому випадку краще не купувати шкіряний диван великих розмірів і в холодних тонах. Це вже застаріла тенденція, про яку варто забути.