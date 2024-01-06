Известный тренд, который станет снова популярным в 2024 году: ответ дизайнеров

Дизайнеры интерьера говорят, что этот некогда известный тренд на плитку снова появится в 2024 году. Эта деталь гарантированно добавит настоящую изюминку на кухне или в ванной.

К счастью, любопытные тенденции в дизайне интерьера часто возвращаются. Это то, что мы сейчас видим с когда-то устаревшим трендом плитки – тераццо.

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Плитка тераццо снова становится популярной

Это классическая итальянская плитка неровной формы с пятнышками земляно-голубого, коричневого, красного цвета на фоне оттенка белой яичной скорлупы. Она была так популярна несколько лет назад, что ее начали использовать чрезмерно, поэтому это стало антитрендом. Однако теперь плитка тераццо снова стала популярной, очевидно, люди сами по ней загрустили.

Плитка тераццо снова в моде / Фото Victoria Maria Interior Design

Многие дизайнеры считают, что тераццо никогда и не выходило из моды. Это уважаемый и стойкий стиль, особенно в Европе. Ванные комнаты с тераццо, возможно, немного исчезли на несколько лет, но это уже можно считать классикой.

"На мой взгляд, терраццо никогда не выходило из моды. Я работала над несколькими историческими проектами по реконструкции, где все полы тераццо реставрировали, поскольку владелец считал, что их нужно было сохранить. Тераццо добавляет интерес любому пространству. Оно доступно в разных цветовых". комбинациях и узорах, то есть подходит едва ли не ко всем дизайнам", – рассказывает дизайнер интерьера Эми Янгблад.

Дизайнер интерьеров Кэти Кертис соглашается: "Тераццо – это сочетание стойкости с визуальным шармом, этот материал является отличным примером вневременной эстетики, которая никогда не исчезает".

Отделка плиткой тераццо в ванной комнате / Фото Mandarin Stone