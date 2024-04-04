Кухня Камерон Диаз - это настоящий тренд 2024 года: взгляните, что в ней такого особенного

В последнее время трендовыми считают кухни, где в интерьере можно увидеть много натуральных материалов. Они одновременно являются вневременными и очень роскошными и уютными. Отличным примером является кухня известной актрисы Камерон Диаз.

Дизайнеры говорят, что во время ремонта или обновлений кухни модно использовать все натуральное, например дерево, камень и металл. Роскошная кухня американской актрисы Камерон Диаз тоже воплощает эту идею.

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Что трендового есть в дизайне кухни Камерон Диаз

Деревянные кухонные шкафы

Это на самом деле классика на кухне, которую можно назвать "вечным трендом". В 1970-х годах трендовой была древесина медового цвета. В 1980-х – темное дерево, в частности черное.

Шкафы из светлого дерева актуальны всегда, как и скандинавский стиль дизайна, в котором их чаще всего используют. Камерон Диаз для себя выбрала не слишком светлое, но и не темное дерево. Этот оттенок мягкий и теплый.

Камерон Диаз готовит на своей кухне: смотрите видео

Мраморные поверхности

Мрамор – это про роскошь, поэтому многие дизайнеры выбирают этот элегантный натуральный камень. Каждая мраморная поверхность имеет свой уникальный узор из прожилок, который невозможно полностью воспроизвести. Эксперты говорят, что мрамор – это также о "качестве и скромной красоте".

Камерон Диаз выбрала из мрамора не только рабочие поверхности, а также заднюю панель.

Позолоченная металлическая фурнитура

Об этих эффектных деталях дизайнеры часто вспоминают, когда говорят о ванных комнатах. Позолоченная металлическая фурнитура добавляет особую изюминку благодаря цвету. Даже такие мелкие элементы способны повлиять на общий вид комнаты.

Кухня с позолоченными деталями сразу становится "дороже". Это сразу становится понятно, если посмотреть на интерьер в Камерон Диаз.