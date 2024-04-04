Дизайнери кажуть, що під час ремонту чи оновлень кухні модно використовувати все натуральне, як-от дерево, камінь та метал. Розкішна кухня американської акторки Камерон Діаз теж втілює цю ідею.

Зверніть увагу Як знешумити стіни у квартирі: професійні поради від девелопера

Що трендового є в дизайні кухні Камерон Діаз

Дерев'яні кухонні шафи

Це насправді класика на кухні, яку можна назвати "вічним трендом". У 1970-х роках трендовою була деревина медового кольору. У 1980-х – темне дерево, зокрема чорне.

Шафи зі світлого дерева актуальні завжди, як і скандинавський стиль дизайну, у якому їх найчастіше використовують. Камерон Діаз для себе обрала не надто світле, але й не темне дерево. Цей відтінок м'який і теплий.

Камерон Діаз готує на своїй кухні: дивіться відео

Мармурові поверхні

Мармур – це про розкіш, тому багато дизайнерів вибирають цей елегантний натуральний камінь. Кожна мармурова поверхня має свій унікальний візерунок з прожилок, який неможливо повністю відтворити. Експерти кажуть, що мармур – це також про "якість і скромну красу".

Камерон Діаз обрала з мармуру не лише робочі поверхні, а також задню панель.

Позолочена металева фурнітура

Про ці ефектні деталі дизайнери часто згадують, коли говорять про ванні кімнати. Позолочена металева фурнітура додає особливої родзинки завдяки кольору. Навіть такі дрібні елементи здатні вплинути на загальний вигляд кімнати.

Кухня з позолоченими деталями одразу стає "дорожчою". Це одразу стає зрозуміло, якщо подивитися на інтер'єр у Камерон Діаз.