Три цвета краски в дизайне интерьера, которые становятся трендовыми в 2023 году
Источник:Homes & Gardens
Мы все окрашивали свои комнаты, считая, что это "идеальный" тон, но потом понимали, что он выглядит устаревшим. Если вы хотите изменить цвет стен, обратите внимание на тенденции 2023 – 2024 годов.
Тренды – это всегда здорово. Но иногда мы слишком увлекаемся цветовой тенденцией и не принимаем во внимание то, действительно ли они будут хорошо выглядеть в нашем доме. Самое важное все же – выбрать цвет на основе своих вкусов и не поддаваться слишком сильному воздействию трендов.
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Тем не менее, хорошо знать, какие цвета станут популярны в 2023 году. Что ж, бодрые, радостные пастели еще не скоро выйдут из моды. Эксперт Мэтт Сиберри говорит: "В этом году мы видим, как люди выходят из зоны комфорта, когда речь касается цветового вдохновения в их доме.
Спокойные пастельные оттенки помещений стали популярны в 2022 году, и это тенденция дизайна интерьера, сохранившаяся и в этом году. Количество поисковых запросов "пастельные розовые эстетические обои" выросло на 35% за последний год, что свидетельствует о том, что более светлые, но яркие цвета останутся в тренде. Вот три новых цвета, которые дополнят список.
Нежно-персиковый
Абрикосовый оттенок сейчас в тренде. Его даже назвали цветом года 2024 года. Дизайнер Анника Рид решила покрасить свою гостиную в этот абрикосовый оттенок, и теперь он стал ее "цветом для теплого и привлекательного жилого пространства".
Насыщенные и землистые оттенки, по ее словам, делают интерьер универсальным: он может создать уютную атмосферу зимой и бодрящее чувство летом.
Темно-угольный
Специалист Лорен Дженнингс говорит, что угольные акценты в доме "излучают эту элегантность и чувство тепла и уюта". Этот цвет станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать изысканную и современную атмосферу.
Пастельно-желтый
Этот мягкий пастельный желтый хорошо сочетается с антикварной мебелью и деликатными тканями с узорами. А кухонные шкафы и льняные шторы пастельно-желтого оттенка просто невероятны.
Анника Рид говорит, что такой желтый цвет лучше подходит для комнат, где вы проводите много времени утром или днем. Он ведь положительно влияет на энергию.