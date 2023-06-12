Три цвета краски в дизайне интерьера, которые становятся трендовыми в 2023 году

Мы все окрашивали свои комнаты, считая, что это "идеальный" тон, но потом понимали, что он выглядит устаревшим. Если вы хотите изменить цвет стен, обратите внимание на тенденции 2023 – 2024 годов.

Тренды – это всегда здорово. Но иногда мы слишком увлекаемся цветовой тенденцией и не принимаем во внимание то, действительно ли они будут хорошо выглядеть в нашем доме. Самое важное все же – выбрать цвет на основе своих вкусов и не поддаваться слишком сильному воздействию трендов.

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Тем не менее, хорошо знать, какие цвета станут популярны в 2023 году. Что ж, бодрые, радостные пастели еще не скоро выйдут из моды. Эксперт Мэтт Сиберри говорит: "В этом году мы видим, как люди выходят из зоны комфорта, когда речь касается цветового вдохновения в их доме.

Спокойные пастельные оттенки помещений стали популярны в 2022 году, и это тенденция дизайна интерьера, сохранившаяся и в этом году. Количество поисковых запросов "пастельные розовые эстетические обои" выросло на 35% за последний год, что свидетельствует о том, что более светлые, но яркие цвета останутся в тренде. Вот три новых цвета, которые дополнят список.

Нежно-персиковый

Абрикосовый оттенок сейчас в тренде. Его даже назвали цветом года 2024 года. Дизайнер Анника Рид решила покрасить свою гостиную в этот абрикосовый оттенок, и теперь он стал ее "цветом для теплого и привлекательного жилого пространства".

Насыщенные и землистые оттенки, по ее словам, делают интерьер универсальным: он может создать уютную атмосферу зимой и бодрящее чувство летом.

Персиковые стены выглядят свежим и ярким / Фото Annika Reed Studio

Темно-угольный

Специалист Лорен Дженнингс говорит, что угольные акценты в доме "излучают эту элегантность и чувство тепла и уюта". Этот цвет станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать изысканную и современную атмосферу.

Темная мебель добавляет элегантности / Фото Lauren Olivia Design

Пастельно-желтый

Этот мягкий пастельный желтый хорошо сочетается с антикварной мебелью и деликатными тканями с узорами. А кухонные шкафы и льняные шторы пастельно-желтого оттенка просто невероятны.

Анника Рид говорит, что такой желтый цвет лучше подходит для комнат, где вы проводите много времени утром или днем. Он ведь положительно влияет на энергию.

Бледо-желтый будет идеальным на кухне / Фото deVOL