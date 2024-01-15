Цвет является важной частью любого дизайна: в то время как более яркие цвета вызывают радость, более нейтральные тона помогают создать успокаивающий оазис. В 2024 году в тренде будут разные оттенки, но из всех дизайнеры выделили именно эти.

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Желтый

Желтая ванная комната с узорчатой плиткой / Фото Matthew Williamson

Если вы хотите, чтобы ванная улучшала настроение своими яркими цветами, то желтый будет идеальным тоном.

"Я всегда был поклонником того, чтобы ванные комнаты красили яркими цветами, такими как желтый. Это мгновенный витамин D в помещении, который улучшает ваше настроение", – говорит ведущий британский дизайнер интерьера Мэтью Уильямсон.

Желтый намного более универсален, чем все думают, именно поэтому дизайнеры советуют этот цвет среди других ярких. Он одновременно привлекателен и заряжает энергией.

Шоколадно-коричневый

Коричневая ванная с яркими акцентами / Фото Benjamin Moore

Этот оттенок станет идеальным для ванных комнат, которые по идее должны быть местом спокойствия и расслабления. Гладкие коричневые оттенки действительно творят чудеса.

В 2024-м очень популярен шоколадно-коричневый, который уже считают трендовым для дизайна любых комнат.

Голубой

Бело-голубая ванная комната / Фото Farrow & Ball

Когда дело касается выбора цветов для ванной комнаты, вы никогда не ошибетесь, если выберете какой-то оттенок синего. К примеру, это может быть нежный или насыщенный и яркий голубой.