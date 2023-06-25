Тенденции цветов для гостиной 2023: узнайте, что выбирают дизайнеры

Цвет действительно может изменить дизайн интерьера к лучшему, независимо от того, краска ли на стенах, или маленький элемент декора. Цвет гостиной нужно выбирать особенно внимательно, ведь вы создаете уютное место для себя и всех будущих гостей.

Для многих из нас гостиная – это место, где мы проводим большую часть своего времени: от отдыха и просмотра телевизора до развлечений с друзьями и семьей. Поэтому это пространство должно быть уютным и привлекательным, а еще отражать ваш уникальный и индивидуальный стиль.

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Выбор цветов может быть нелегким процессом, поскольку их очень много. И дизайнеры отобрали пять лучших тонов, которые они радостно используют в 2023 году.

"Это очень успокаивающие, положительные оттенки с вневременной качеством, которые приглушены, но не исчезают на заднем плане", – намекнули специалисты.

Голубой

Ярко-голубой оттенок освежает гостиную / Фото Salvesen Graham

Бежевый

Успокаивающие тона всегда будут в тренде / Фото Albion Nord

Шалфей

Приглушенный оттенок зеленого сейчас очень популярен / Arlo & Jacob

Терракота

"Согретый солнцем цвет" добавляет тепла в гостиной / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio

Нежно-розовый

Это один из самых любимых цветов дизайнеров / Фото Sascal Studio