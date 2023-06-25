Тенденции цветов для гостиной 2023: узнайте, что выбирают дизайнеры
Источник:Homes & Gardens
Цвет действительно может изменить дизайн интерьера к лучшему, независимо от того, краска ли на стенах, или маленький элемент декора. Цвет гостиной нужно выбирать особенно внимательно, ведь вы создаете уютное место для себя и всех будущих гостей.
Для многих из нас гостиная – это место, где мы проводим большую часть своего времени: от отдыха и просмотра телевизора до развлечений с друзьями и семьей. Поэтому это пространство должно быть уютным и привлекательным, а еще отражать ваш уникальный и индивидуальный стиль.
Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах
Выбор цветов может быть нелегким процессом, поскольку их очень много. И дизайнеры отобрали пять лучших тонов, которые они радостно используют в 2023 году.
"Это очень успокаивающие, положительные оттенки с вневременной качеством, которые приглушены, но не исчезают на заднем плане", – намекнули специалисты.